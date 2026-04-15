Confirman el estreno de la precuela de “Ocean’s” para el 2027

Este martes, Warner Bros. tuvo su reunión anual con los propietarios de las salas de cine y anunció cuáles serían las películas a estrenar entre 2027 y 2028. Este evento se lleva a cabo meses después de que se confirmara que Paramount va a comprar el conglomerado.

Uno de los anuncios que más ha llamado la atención es el estreno de la precuela de “Ocean’s” para el 25 de junio del año que viene. Esta nueva película ocurrirá en los años 60, en Europa, y será protagonizada por Margot Robbie y Bradley Cooper.

Robbie y Cooper interpretarán a los padres de Danny y Debbie Ocean, personajes interpretados en otras películas de la saga por George Clooney y Sandra Bullock.

En esta precuela, la pareja le comienza a enseñar a sus hijos los trucos del oficio mientras ejecutan un robo épico en un yate de lujo durante el Gran Premio de Mónaco de 1962.

Cooper también será parte de este proyecto como director y guionista. Robbie será parte de la producción a través de su sello LuckyChap.

Al mismo tiempo que se prepara esta precuela, se está produciendo “Ocean’s 14”, una película que contará con el elenco original: George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon.

Durante la misma presentación, Warner Bros. informó que esperan estrenar “Evil Dead Wrath” el 7 de abril de 2028 y “Gladys”, spin-off de “Weapons”, está programado para estrenar el 8 de septiembre de 2028.

Este calendario podría ser modificado cuando el conglomerado pase a ser oficialmente propiedad de Paramount, pues su director, David Ellison, ha asegurado que quiere que se estrenen 30 películas al año tras la fusión de Warner y Paramount.

La presentación de este programa sucedió al mismo tiempo que se informaba que más de 1,000 figuras de Hollywood firmaron una carta en contra de la fusión de Paramount y Warner Bros..

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