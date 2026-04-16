Clavo de olor: por qué expertos lo llaman una potencia biológica contra la inflamación

El clavo de olor es una especia sumamente versátil que no solo aporta un aroma cautivador, sino que está repleta de nutrientes. De hecho, expertos en nutrición lo han calificado como una auténtica potencia biológica, respaldada por la evidencia científica actual.

No se trata solo de un aroma cálido; la ciencia, apoyada por especialistas como el Dr. Carlos Jaramillo, señala al eugenol como una pieza clave para combatir la inmunosenescencia (el envejecimiento del sistema inmune) y frenar la inflamación crónica desde la raíz.

“Quiero contarte de un pequeñito ingrediente delicioso que puedes utilizar en tu cocina todos los días. Obviamente, si te gusta, tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes, beneficios para tu digestión y para el alivio del dolor”, indica Jaramillo.

Esta especia es un ingrediente que se puede incluir a diario en tu alimentación y te brindará grandes beneficios, siempre y cuando no tengas ninguna contraindicación clínica. Los clavos de olor son, en realidad, los pequeños capullos secos de una planta llamada Syzygium aromaticum. Poseen un aroma increíble, distintivo, y un sabor cálido y a veces picante, lo que los convierte en un elemento súper versátil tanto en la cocina saludable como en la medicina tradicional.

Los 4 grandes beneficios

¿Por qué esta especia es tan poderosa? La respuesta apunta hacia su perfil bioquímico y los efectos que tiene en la salud. Sin embargo, hay cuatro beneficios que cuentan con un amplio respaldo científico:

Antioxidantes

Hay compuestos dentro de los clavos de olor que sirven para reducir la inflamación y favorecer la regulación de los radicales libres, lo cual es clave para el control de enfermedades crónicas, recuerda el experto.

Además, explica que lo mejor es obtener diversas fuentes de antioxidantes (cúrcuma, ajo, jengibre, romero, arándanos). Juntos, regulan el equilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes en el cuerpo.

Reducción de la inflamación

Los clavos contienen compuestos que ayudan a controlar la inflamación crónica, la cual es el factor “cocinado” generador de enfermedades como la hipertensión. Ayuda a disminuir el acúmulo de daños durante la vida (antienvejecimiento) y combate la inmunosenescencia (el envejecimiento del sistema inmune). Incluir antioxidantes y moléculas antiinflamatorias en tu alimentación es fundamental para mantener un estilo de vida antiinflamatorio.

Alivio del dolor

Tiene beneficios analgésicos al ingerirse y funciona como anestésico local si se usa en emplastos o aceites esenciales sobre la piel. Si te diste un golpe, tienes dolor de garganta o cualquier otra molestia física, puedes aprovechar sus propiedades analgésicas como un efectivo alivio del dolor de forma tópica.

El compuesto estrella: el eugenol

El eugenol es el componente activo del clavo de olor. Crédito: Shutterstock

El eugenol es la molécula responsable de casi todas las propiedades del clavo de olor: es antioxidante, antiinflamatorio, antimicrobiano y el motor de sus beneficios digestivos. Además, es rico en flavonoides y vitamina C. Como dato curioso, aunque el jengibre también contiene eugenol, en el clavo de olor la concentración es significativamente más alta, especialmente en su aceite esencial.

Cómo incluirlos en tu día a día

En infusión: La dosis dependerá de tu objetivo y gusto personal; es una forma reconfortante de consumirlo. Aceite infusionado: Deja macerar los clavos en aceite de oliva o de aguacate durante un tiempo prolongado para cocinar con él. Molido: Agrégalo a tus pancakes, yogur griego o arroz. Se recomienda molerlo justo antes de usar para preservar la potencia de sus aceites esenciales. Suplementos o aceite esencial: Una alternativa útil para quienes no toleran su sabor intenso. Nota de seguridad: No ingieras aceites esenciales vía oral sin guía profesional, ya que pueden alterar la microbiota. Su uso más seguro es tópico para efectos analgésicos.

Mitos y realidades

Sobre los mitos que hay en torno a las propiedades del clavo de olor, Jaramillo aclara lo siguiente:

¿Cura el cáncer?: No. Ningún alimento por sí solo tiene la capacidad de curar el cáncer. Es un aliado valioso dentro de una alimentación antiinflamatoria.

¿Elimina el mal aliento?: Ayuda de forma transitoria, especialmente después de consumir ajo o cebolla.

¿Alivia el dolor de muelas?: Sí, por su efecto anestésico. Sin embargo, no lo mastiques directamente sobre la muela afectada, ya que el contacto físico puede aumentar la sensibilidad; utiliza un algodón con una gota de aceite esencial.

¿Funciona como bótox?: No, no tiene ese efecto paralizante muscular. No obstante, sus antioxidantes benefician la salud de la piel a través del eje intestino-piel.

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