Belleza interna y externa: cómo la poderosa mezcla de especias y rosas ayuda a perfumar el cuerpo

Las hierbas y especias aromáticas no solo enriquecen nuestros platos, sino que también son fuentes concentradas de antioxidantes que promueven el bienestar general. Al combinarlas estratégicamente con los pétalos de rosas, es posible crear una infusión natural que va más allá de la digestión.

El mecanismo es fascinante: esta bebida herbal permite que los aceites esenciales volátiles y los fitoquímicos de sus ingredientes se metabolicen y se liberen sutilmente a través de la piel, mejorando el aroma corporal natural por medio de la transpiración.

Los ingredientes clave de la infusión: Esta poderosa mezcla combina elementos conocidos por sus propiedades aromáticas y terapéuticas:

Flor de Jamaica

Pétalos de rosa

Cardamomo

Canela

Anís estrella

Clavo de olor

¿Cuáles son los componentes y beneficios?

Los ingredientes empleados en esta receta tienen sus propiedades que se complementan para ofrecerte salud interna y belleza externa. A continuación, los beneficios de los ingredientes:

1. Disminución de la hinchazón

La Flor de Jamaica es una planta con un reconocido efecto diurético. Consumirla ayuda a eliminar la retención de líquidos, un factor clave para mejorar la sensación de desinflamación en el cuerpo. La Flor de Jamaica es reconocida por ser un antiinflamatorio natural.

El anís estrella y el cardamomo son dos especias con propiedades digestivas. El anís es un carminativo natural, que alivia gases e hinchazón. Mientras que el cardamomo favorece la eliminación de toxinas y mejora el tránsito intestinal, lo que tiene un impacto directo en un abdomen deshinchado.



2. Efecto antioxidante

La Flor de Jamaica es rica en Vitamina C y antocianinas que acentúan su efecto antioxidante. Recordemos que los antioxidantes combaten los efectos dañinos de los radicales libres, evitando el envejecimiento prematuro de las células y la piel.

El clavo de olor es fuente de eugenol, un poderoso antioxidante que promueve la salud del hígado, que a su vez es el órgano de desintoxicación por excelencia. Al promover la desintoxicación del hígado, esto genera un impacto en la piel radiante y luminosa.



3. Aroma interior (El Secreto)

Más allá de la belleza de las rosas, agregar pétalos a la infusión le da un toque de aroma y ayuda a calmar el sistema nervioso. Además, tienen propiedades ligeramente laxantes que ayudan a la limpieza interna.

Sumados a la combinación de cardamomo y clavo de olor, le dan un olor rico al cuerpo, gracias a los aceites esenciales de estas especias. Los aromas son absorbidos y eliminados de forma natural, dejando un aliento y un aroma corporal sutil y especiado.



4. Impulso metabólico

La canela es una especia muy apreciada por su potencial para ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre. Mantener el azúcar equilibrado es crucial para reducir la inflamación sistémica, que puede afectar el olor corporal.

Infusión para perfumar el cuerpo desde adentro (Receta ajustada)

El té de rosas ayuda a mejorar la digestión, haciéndola más ligera. Crédito: Shutterstock

La receta original es de la influenciadora de Nueva York, Zareefa Ahmed-Arije, fundadora de su propia marca de belleza limpia, la cual está inspirada en los remedios naturales que utilizaba su madre. A continuación, los ajustes en cantidades y preparación para facilitar la comprensión de la infusión.

Ingredientes:

2 Cucharadas (cdas.) de flor de Jamaica

1 Cucharada (cda.) de pétalos de rosa (secos y comestibles)

4 Vainas de cardamomo

1/2 Rama de canela

1 Anís Estrella

4 Clavos de olor (enteros)

Modo de preparación

1.-En una olla, hierve 1 litro de agua.

2.- Cuando llegue al punto de ebullición, retira del fuego.

3.- Agrega la Jamaica, pétalos de rosa, vainas de cardamomo (ligeramente machacadas), la rama de canela, el anís estrella y los clavos de olor.

4.-Tapa y deja reposar por 10 a 15 minutos para que los aceites esenciales liberen su aroma y sus propiedades.

5.- Cuela, sirve y disfruta. También se puede beber frío.

