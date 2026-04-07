5 infusiones con clavo de olor para limpiar tu organismo y desinflamar

El Syzygium aromaticum, o clavo de olor como se le conoce popularmente, es una especia con un gran poder medicinal. Es sumamente rico en compuestos antioxidantes y contiene eugenol, un componente activo con potentes propiedades antiparasitarias y antiinflamatorias. Cuando se combina con diversas hierbas y especias, sus beneficios se potencian exponencialmente.

La combinación del clavo de olor con otras plantas resulta en una sinergia antioxidante, antimicrobiana y antiinflamatoria, respaldada por diversos estudios in vitro y pruebas científicas, de acuerdo con un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de EE.UU.

Combinaciones populares y bienestar cotidiano

Más allá de su uso culinario, estas mezclas tradicionales y usadas como remedio casero ofrecen alivio inmediato:

Con limón: una infusión ideal para aliviar la digestión después de las comidas.

una infusión ideal para después de las comidas. Con canela: la bebida perfecta para conciliar el sueño .

la bebida perfecta para . Con manzanilla: excelente para lograr un efecto relajante en el sistema nervioso.

excelente para lograr un en el sistema nervioso. Con miel: el remedio clásico para aliviar la irritación de la garganta.

El secreto del eugenol contra los parásitos

El eugenol es el componente activo del clavo de olor. Crédito: Shutterstock

El clavo contiene eugenol, que ayuda a combatir parásitos adultos y huevecillos gracias a sus propiedades antimicóticas, destaca el estudio Clavo (Syzygium aromaticum ): una especia preciosa. Sin embargo, más allá de los remedios caseros básicos, existen cinco combinaciones con respaldo científico efectivas para limpiar tu organismo:

1. Infusión de jengibre y clavo

Una revisión publicada por Nutrients sobre los beneficios para la salud de hierbas y especias para la prevención y el tratamiento del síndrome metabólico, revela que la combinación de jengibre y clavo es efectiva para la bomba de salud metabólica y es rica en antioxidantes.

Ingredientes: 2 a 3 rodajas de jengibre fresco, 3 clavos de olor y 1 taza de agua.

2 a 3 rodajas de fresco, 3 y 1 taza de agua. Preparación: Hierve la mezcla por 6 minutos, deja reposar por otros 8 y ¡está listo para tomar!

2. El poder del ajo y el clavo

El clavo de olor tiene un aroma dulce que contrasta perfectamente con el ajo, potenciando el control de la oxidación y la inflamación. Esta combinación mejora la respuesta glicémica y ofrece protección cardiovascular.

Ingredientes: 1 diente de ajo (ligeramente machacado), 3 clavos de olor y 1 taza de agua.

1 diente de (ligeramente machacado), 3 y 1 taza de agua. Preparación: Hierve durante 5 minutos y deja reposar por 7 minutos antes de consumir.

3. Infusión de canela y clavo

El eugenol (del clavo) y el cinnamaldehído (de la canela) han demostrado en estudios científicos una fuerte actividad antimicrobiana, incluso frente a bacterias como la Helicobacter pylori, según una investigación publicada por Springer Nature.

Preparación rápida: Media ramita de canela , 3 clavos de olor y 1 taza de agua. Hierve por 7 minutos y deja reposar por 10.

Media ramita de , 3 y 1 taza de agua. Hierve por 7 minutos y deja reposar por 10. Uso nocturno: Puedes beberla caliente antes de dormir para relajar el cuerpo.

Puedes beberla caliente antes de dormir para relajar el cuerpo. Preparación en frío: Infusiona 1 litro de agua con 20 clavos de olor y una rama de canela durante toda la noche; bebe una taza al día siguiente.

4. Clavo y romero

Combinar estas dos joyas resulta en una infusión con un potencial antimicrobiano superior. Pruebas realizadas con sus aceites esenciales mostraron una amplia eficacia frente a bacterias como Staphylococcus aureus y E. coli.

Beneficio clave: Ideal para fortalecer el sistema inmune y combatir patógenos alimentarios.

5. El “mix dorado”: cúrcuma, pimienta y clavo

Para potenciar los efectos de la cúrcuma, siempre es ideal sumarle pimienta negra y clavo. Juntos, reducen el estrés inflamatorio y mejoran el metabolismo general del cuerpo. Puedes encontrar mezclas comerciales con estos ingredientes o prepararlas en casa para asegurar la frescura de sus aceites esenciales.

Sigue leyendo: