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5 infusiones con clavo de olor para limpiar tu organismo y desinflamar

Optimiza tu salud con clavo de olor: 5 infusiones con respaldo científico para mejorar la digestión y la respuesta inflamatoria con seguridad

¿Sabías que el clavo de olor es mucho más que una especia aromática? Gracias a su alto contenido de eugenol, es un aliado poderoso para limpiar tu organismo y combatir la inflamación.

¿Sabías que el clavo de olor es mucho más que una especia aromática? Gracias a su alto contenido de eugenol, es un aliado poderoso para limpiar tu organismo y combatir la inflamación. Crédito: Shutterstock

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Por  Miyeilis Flores

El Syzygium aromaticum, o clavo de olor como se le conoce popularmente, es una especia con un gran poder medicinal. Es sumamente rico en compuestos antioxidantes y contiene eugenol, un componente activo con potentes propiedades antiparasitarias y antiinflamatorias. Cuando se combina con diversas hierbas y especias, sus beneficios se potencian exponencialmente.

La combinación del clavo de olor con otras plantas resulta en una sinergia antioxidante, antimicrobiana y antiinflamatoria, respaldada por diversos estudios in vitro y pruebas científicas, de acuerdo con un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de EE.UU.

Combinaciones populares y bienestar cotidiano

Más allá de su uso culinario, estas mezclas tradicionales y usadas como remedio casero ofrecen alivio inmediato:

  • Con limón: una infusión ideal para aliviar la digestión después de las comidas.
  • Con canela: la bebida perfecta para conciliar el sueño.
  • Con manzanilla: excelente para lograr un efecto relajante en el sistema nervioso.
  • Con miel: el remedio clásico para aliviar la irritación de la garganta.

El secreto del eugenol contra los parásitos

El eugenol es el componente activo del clavo de olor.
El eugenol es el componente activo del clavo de olor.
Crédito: Shutterstock

El clavo contiene eugenol, que ayuda a combatir parásitos adultos y huevecillos gracias a sus propiedades antimicóticas, destaca el estudio Clavo (Syzygium aromaticum ): una especia preciosa. Sin embargo, más allá de los remedios caseros básicos, existen cinco combinaciones con respaldo científico efectivas para limpiar tu organismo:

1. Infusión de jengibre y clavo

Una revisión publicada por Nutrients sobre los beneficios para la salud de hierbas y especias para la prevención y el tratamiento del síndrome metabólico, revela que la combinación de jengibre y clavo es efectiva para la bomba de salud metabólica y es rica en antioxidantes.

  • Ingredientes: 2 a 3 rodajas de jengibre fresco, 3 clavos de olor y 1 taza de agua.
  • Preparación: Hierve la mezcla por 6 minutos, deja reposar por otros 8 y ¡está listo para tomar!

2. El poder del ajo y el clavo

El clavo de olor tiene un aroma dulce que contrasta perfectamente con el ajo, potenciando el control de la oxidación y la inflamación. Esta combinación mejora la respuesta glicémica y ofrece protección cardiovascular.

  • Ingredientes: 1 diente de ajo (ligeramente machacado), 3 clavos de olor y 1 taza de agua.
  • Preparación: Hierve durante 5 minutos y deja reposar por 7 minutos antes de consumir.

3. Infusión de canela y clavo

El eugenol (del clavo) y el cinnamaldehído (de la canela) han demostrado en estudios científicos una fuerte actividad antimicrobiana, incluso frente a bacterias como la Helicobacter pylori, según una investigación publicada por Springer Nature.

  • Preparación rápida: Media ramita de canela, 3 clavos de olor y 1 taza de agua. Hierve por 7 minutos y deja reposar por 10.
  • Uso nocturno: Puedes beberla caliente antes de dormir para relajar el cuerpo.
  • Preparación en frío: Infusiona 1 litro de agua con 20 clavos de olor y una rama de canela durante toda la noche; bebe una taza al día siguiente.

4. Clavo y romero

Combinar estas dos joyas resulta en una infusión con un potencial antimicrobiano superior. Pruebas realizadas con sus aceites esenciales mostraron una amplia eficacia frente a bacterias como Staphylococcus aureus y E. coli.

  • Beneficio clave: Ideal para fortalecer el sistema inmune y combatir patógenos alimentarios.

5. El “mix dorado”: cúrcuma, pimienta y clavo

Para potenciar los efectos de la cúrcuma, siempre es ideal sumarle pimienta negra y clavo. Juntos, reducen el estrés inflamatorio y mejoran el metabolismo general del cuerpo. Puedes encontrar mezclas comerciales con estos ingredientes o prepararlas en casa para asegurar la frescura de sus aceites esenciales.

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