Cómo hacer huevos benedictinos como un chef: trucos y receta fácil

En los mejores brunchs, restaurantes u hoteles, los huevos benedictinos son un clásico delicioso y, ¿por qué no admitirlo?, un hermoso plato. Esta exquisitez visual y gustativa se puede preparar en casa con unos sencillos trucos que implican invertir solo algunos minutos en el paso a paso.

Estos secretos los comparte una de las creadoras de contenido más conocidas en redes: Las Recetas de MJ, quien aclara de antemano que los English Muffins se pueden sustituir por pan de molde del súper, lo que facilita enormemente la tarea para los principiantes.

1. Elaboración de los English Muffins

Para los que están dispuestos a preparar la base artesanal, la noticia es que son sencillos de hacer siguiendo este proceso:

Ingredientes (Rinde 10 a 12 unidades)

Harina de trigo: 225 g (previamente tamizada).

225 g (previamente tamizada). Leche tibia: 165 ml (aproximadamente).

165 ml (aproximadamente). Levadura fresca: 8 g.

8 g. Mantequilla derretida: 8 g.

8 g. Azúcar: ¼ de cucharadita.

¼ de cucharadita. Sal: 4 g.

4 g. Aceite: Un poco para engrasar las manos y la superficie de trabajo.

Preparación

Este paso de la preparación es el más laborioso; sin embargo, resulta bastante sencillo aplicando los trucos de MJ.

Para comenzar, disuelve 8 g de levadura fresca en 165 ml de leche tibia. En un bol, coloca 225 g de harina de trigo previamente tamizada, haz un agujero en el centro y vierte la mezcla de leche y levadura, empezando por añadir solo ⅔ del total. Incorpora ¼ de cucharadita de azúcar, 4 g de sal y 8 g de mantequilla derretida.

Mezcla bien; si notas la masa seca, añade el resto de la leche o un poco más hasta lograr una integración total. La masa será pegajosa, así que úntate un poco de aceite en las manos para manipularla. Amasa durante 5 minutos, ya sea de forma manual o con un robot de cocina. Aunque conservará su textura pegajosa, notarás que se vuelve más elástica y fina.

Engrasa un bol con un poco de aceite, coloca la masa, tápala y deja que doble su volumen, lo cual puede tardar entre 1 y 2 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. Una vez que haya fermentado, coloca la masa sobre una superficie aceitada y estírala con un rodillo. Con un cortapastas o un vaso, corta los muffins. Colócalos sobre papel vegetal enharinado, tápalos con film transparente y deja reposar otra hora. Un dato clave es que no necesitan horno: Aprende a preparar huevos benedictinos caseros con este paso a paso sencillo. Domina la técnica del huevo poché y una salsa holandesa fácil, ideal para tu brunch(sin nada de grasa) de 6 a 8 minutos por cada lado a fuego medio.

2. Salsa holandesa (versión fácil)

No hay que temer a esta salsa emulsionada; con una técnica sencilla conseguirás un resultado espectacular sin complicaciones.

Ingredientes

Yemas de huevo: 2 unidades (preferiblemente ecológicos).

2 unidades (preferiblemente ecológicos). Agua fría: 1 ½ cucharadas.

1 ½ cucharadas. Mantequilla derretida: 120 g (no debe estar hirviendo).

120 g (no debe estar hirviendo). Sal: Al gusto.

Al gusto. Pimienta negra: Al gusto.

Preparación

Agrega dos yemas de huevo frescos en un bol con una cucharada y media de agua fría, sal y pimienta negra al gusto. Coloca el bol sobre un cazo con agua caliente (cuidando que no toque el agua directamente y que nunca llegue a hervir a borbotones). Bate hasta que la yema espese ligeramente.

Incorpora en forma de hilo 120 g de mantequilla derretida; es fundamental que no esté hirviendo. Lo ideal es que se deslice por las paredes del bol y no caiga directamente sobre los huevos. Sigue batiendo sin parar hasta emulsionar correctamente. Ten en cuenta que la salsa ganará cuerpo al enfriarse.

3. Los huevos perfectos

Los protagonistas de este platillo se preparan mediante la técnica de huevo poché sin mayores complicaciones.

Ingredientes

Huevos: según las porciones que vayas a servir.

según las porciones que vayas a servir. Vinagre (de vino blanco o de manzana): 20 ml (para el agua de cocción).

20 ml (para el agua de cocción). Jamón: cocido o ibérico (una loncha por persona).

cocido o ibérico (una loncha por persona). Hierbas frescas: perejil, cebollino o cilantro (para decorar).

Preparación

En una olla alta con agua caliente (sin que llegue a hervir), añade 20 ml de vinagre. El truco profesional es cascar el huevo previamente en un colador para eliminar la parte más líquida de la clara. Crea un remolino en el agua y echa los huevos con suavidad. Cocina entre 3 y 4 minutos. Retira el huevo y colócalo sobre papel de cocina para eliminar el exceso de agua antes de montar el plato.

4. Ensamblado de los huevos benedictinos

Abre los English muffins (o el círculo de pan de molde) y tuéstalos ligeramente. Coloca una loncha generosa de jamón cocido o ibérico. Sitúa el huevo encima. Cubre generosamente con la salsa holandesa. Decora con perejil fresco, cebollino o cilantro.

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