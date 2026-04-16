Detienen a organizador de SantaCon en Nueva York por supuesto fraude millonario

El organizador SantaCon, uno de los eventos navideños más polémicos de Nueva York, fue arrestado y acusado de fraude federal, luego de que autoridades descubrieran que desvió millones de dólares que, supuestamente, estaban destinados a obras de caridad.

Stefan Pildes, de 50 años y residente de Hewitt, Nueva Jersey, fue detenido en Manhattan y enfrenta un cargo por fraude electrónico, según informaron fiscales federales. El caso ha generado indignación entre miles de asistentes que, año tras año, participaban en el famoso SantaCon creyendo que contribuían a causas benéficas en la ciudad.

SantaCon es un evento anual que reúne a multitudes de personas vestidas como Santa Claus y otros personajes navideños, quienes recorren bares de Manhattan en una jornada marcada por el consumo de alcohol y el ambiente festivo. Aunque se promociona como una actividad con fines solidarios, también ha sido criticado durante años por residentes de Nueva York debido al comportamiento descontrolado de algunos participantes.

De acuerdo con información difundida por NBC News, según la acusación, Pildes vendía boletos para el evento y aseguraba a los asistentes que parte del dinero sería destinado a organizaciones benéficas locales. Entre los supuestos beneficiarios para la edición de 2025 figuraban City Harvest, City Parks Foundation y Children’s Heart Foundation, entidades reconocidas en la ciudad por su labor social.

Sin embargo, las autoridades sostienen que gran parte de esos fondos nunca llegó a las organizaciones. En cambio, el acusado habría desviado más de la mitad de los $2.7 millones de dólares recaudados durante los últimos 6 años y medio.

SantaCon es un evento que ha atraído a miles de jóvenes en los últimos años a NYC con el supuesto fin de colaborar en distintas organizaciones benéficas; sin embargo, varios habitantes de la ciudad se quejan del desorden que este genera. (Foto: John Minchillo/AP)

Un esquema de fraude que financió lujos personales

Según la acusación federal, Pildes utilizó el dinero para crear un fondo personal con el que financió distintos proyectos y gastos privados. Entre ellos, destacan compras de entradas para conciertos, cenas en restaurantes de alto nivel, vacaciones de lujo y remodelaciones inmobiliarias.

Uno de los gastos más llamativos incluidos en el expediente es la utilización de $365,000 provenientes del evento para renovar una propiedad frente a un lago en Nueva Jersey. Además, habría destinado otros $124,000 para alquilar un apartamento de lujo en Manhattan.

Las autoridades federales consideran que el esquema afectó tanto a los asistentes como a las organizaciones que supuestamente recibirían los fondos. “Pildes presuntamente robó la Navidad a decenas de miles de víctimas y privó a organizaciones benéficas locales de más de un millón de dólares”, afirmó James Barnacle Jr., subdirector del FBI, en un comunicado.

El funcionario también subrayó que este tipo de delitos socava la confianza pública en eventos comunitarios y en iniciativas solidarias, especialmente en una ciudad como Nueva York, donde las donaciones privadas juegan un papel clave en el sostenimiento de múltiples organizaciones sin fines de lucro.

El caso pone nuevamente bajo escrutinio a SantaCon, un evento que, aunque popular entre jóvenes y turistas, ha sido objeto de críticas constantes por parte de residentes y autoridades locales. Cada diciembre, miles de participantes recorren distintos bares de Manhattan en un ambiente que muchos describen como caótico.

Vecinos de zonas como Midtown y el Lower East Side han denunciado durante años problemas relacionados con ruido, basura y comportamientos inapropiados en la vía pública. A pesar de ello, el evento continúa atrayendo a grandes multitudes, impulsado en parte por su imagen festiva y, hasta ahora, su supuesto componente benéfico.

La investigación federal también abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión en eventos de este tipo, especialmente aquellos que combinan entretenimiento con promesas de impacto social. Expertos en transparencia señalan que los asistentes deberían verificar siempre el destino de sus donaciones y la legitimidad de las organizaciones involucradas.

Hasta el momento, Pildes no ha emitido comentarios públicos sobre las acusaciones. Tampoco respondió de inmediato a solicitudes de prensa enviadas a través del sitio web de SantaCon.

Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena significativa en prisión, además de posibles sanciones económicas. Mientras tanto, el caso continúa desarrollándose en tribunales federales, donde se espera que salgan a la luz más detalles sobre el manejo de los fondos y la operación del evento.

El escándalo no solo afecta la reputación de SantaCon, sino que también podría tener repercusiones más amplias en la forma en que se organizan y regulan eventos masivos en NYC, especialmente aquellos que apelan al espíritu solidario de sus participantes.

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