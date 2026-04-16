Falleció Alex Manninger, exarquero austríaco de Arsenal y Juventus

El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alex Manninger, exguardameta austríaco de equipos como el Arsenal, la Juventus y el Liverpool, a los 48 años de edad. La noticia fue difundida este jueves por su club de origen, el Red Bull Salzburg, tras un fatídico accidente de tráfico ocurrido en territorio austríaco.

Según el informe oficial de la policía de Salzburgo, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 8:20 de la mañana. Las autoridades detallaron que el vehículo de Manninger fue arrollado por un tren del Salzburger Lokalbahn mientras cruzaba un paso a nivel. A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, las maniobras de reanimación no tuvieron éxito.

Las reacciones no se han hecho esperar entre los clubes donde Manninger dejó huella. El Arsenal, equipo con el que conquistó el histórico doblete en 1998, expresó su pesar a través de sus canales oficiales: “Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento increíblemente triste. Descansa en paz, Alex”. Por su parte, el Liverpool FC también manifestó estar “profundamente entristecido” por la pérdida de quien fuera su portero en la temporada 2016-17.

Desde la Federación Austríaca de Fútbol, el director deportivo Peter Schöttel destacó su legado como “un embajador excepcional del fútbol austriaco dentro y fuera del campo”, subrayando que sus logros internacionales establecieron estándares para las futuras generaciones de porteros en su país.

El adiós de Gigi Buffon

Una de las despedidas más conmovedoras llegó de la mano de su excompañero en la Juventus, Gianluigi Buffon. A través de Instagram, el legendario portero italiano dedicó unas palabras que resaltan la personalidad sencilla de Manninger, alejada de los focos y centrada en la naturaleza y su familia:

“Elegiste mantenerte independiente de la adicción al mundo del fútbol, buscando tu felicidad en las cosas sencillas: una vida sana en el bosque, la pesca, la naturaleza, la familia. Este era tu credo”, escribió Buffon, añadiendo que siempre admiró su capacidad para mantener una postura erguida y libre en un entorno tan competitivo.

Manninger, quien defendió la portería de la selección de Austria en 33 ocasiones, cierra una trayectoria profesional que lo llevó por las ligas más importantes de Europa, incluyendo pasos destacados por el Espanyol en España y diversos clubes de la Serie A italiana.

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