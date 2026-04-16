Lionel Messi compra UE Cornellá, equipo de quinta división en España

Lionel Messi adquirió al club UE Cornellá, equipo que está en la quinta división de España, la tercera RFEF y que está en la pelea por subir de categoría.

El club informó, mediante un comunicado, sobre la adquisición de Messi y que llega con una “visión a largo plazo”.

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, señala el escrito.

En este sentido, el comunicado subraya que Messi comparte este “compromiso” por el fútbol formativo, como demostró en el pasado con proyectos como la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado diciembre en Miami.

En ese torneo participaron ocho de los mejores equipos sub16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City y Barcelona).

🚨 The news of the century! Leo Messi, new owner of #UECornellà 🙌



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Cornellá con gran cantera y la búsqueda del ascenso bajo era Messi

El club Cornellà destaca por su trabajo de cantera, por la que han pasado jugadores que han llegado a la élite. Entre ellos está el actual portero de la selección española y del Arsenal, David Raya, el exbarcelonista Jordi Alba, el defensa del Barça Gerard Martín, el internacional senegalés Keita Baldé, el campeón de la MLS Ilie Sánchez, el jugador del Betis Aitor Ruibal y el capitán del Espanyol, Javi Puado, entre otros.

Actualmente, el Cornellá ocupa la tercera posición del grupo V de la Tercera RFEF, a cinco puntos del líder, el Manresa, y del ascenso directo.

Si termina el curso entre el segundo y el quinto puesto, el club recién adquirido por Leo Messi disputará las eliminatorias para subir a la Segunda RFEF, cuarta división en España.

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