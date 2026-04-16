FIFA confirma a Irán en el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ratificó la participación de la selección de Irán en el Mundial 2026, confirmando que el equipo asiático disputará sus encuentros en territorio estadounidense a pesar del conflicto bélico que involucra a ambas naciones. Durante su intervención en el foro Invest In America, el directivo despejó las dudas sobre una posible mudanza de sede o el abandono del torneo por parte del combinado iraní.

“El equipo iraní va a venir, por supuesto”, afirmó Infantino, quien subrayó el deseo de los futbolistas por competir tras haber logrado su clasificación en el campo. El dirigente insistió en que el fútbol debe operar en un plano distinto al de los conflictos internacionales, declarando que “el deporte debe existir por fuera de la política”.

La incertidumbre sobre la delegación iraní creció tras la escalada de tensiones con Estados Unidos e Israel, lo que motivó a la Federación de Fútbol de Irán a solicitar formalmente el traslado de sus partidos a sedes en México, alegando falta de garantías de seguridad. Sin embargo, la FIFA rechazó la petición debido a la complejidad logística que implicaría modificar el calendario oficial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó recientemente que la decisión final recayó en el organismo rector: “Finalmente, la FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales. Que eso generaría muchísima logística distinta”.

Irán, encuadrada en el Grupo G, debutará el 16 de junio frente a Nueva Zelanda, para luego medirse ante Bélgica el día 21 y cerrar la fase de grupos contra Egipto el 27 de junio.

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