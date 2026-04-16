FIFA y gobernadora de New Jersey se pelean por el costo del tren al MetLife Stadium en el Mundial 2026

Algunos flecos en la organización del Mundial 2026, que está a la vuelta de la esquina, están generando conflicto. La FIFA y la gobernadora de New Jersey, Mikie Sherrill, se enzarzaron en una pelea pública por los costos del ‘New Jersey Transit’, que cubre la ruta al MetLife Stadium.

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La polémica empezó cuando ‘The Athletic’ informó que los pasajeros podrían gastar más de $100 dólares por los billetes de tren de ida y vuelta entre la estación Penn Station de Nueva York y el MetLife Stadium para los partidos de la Copa del Mundo 2026.

Ante la polémica, la gobernadora Sherrill compartió un video en redes sociales en el que responsabilizó a la FIFA de cobrar millonarias ganancias y dejar los costos operativos en manos de la ciudad.

“Heredamos un acuerdo en el que la FIFA proporciona cero dólares para el transporte a la Copa Mundial. Mientras NJ Transit se queda con una factura de $48 millones para llevar de manera segura a los aficionados a los partidos y de regreso, la FIFA está ganando $11,000 millones”, denunció.

We inherited an agreement where FIFA is providing $0 for transportation to the World Cup.



And while NJ TRANSIT is stuck with a $48 million bill to safely get fans to and from games, FIFA is making $11 billion.



I’m not going to stick New Jersey commuters with that tab for years… pic.twitter.com/pugU8davkW — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) April 15, 2026

Sherrill aseguró que no cargaría fiscalmente con esa responsabilidad a los ciudadanos y emplazó a la FIFA a pagar por los viajes. “Si no lo hacen, no voy a permitir que Nueva Jersey salga perjudicada por ello”, concluyó.

Respuesta de la FIFA a la gobernadora de New Jersey

En un comunicado recibido por medios como ‘The Athletic’, la FIFA fue tajante en su respuesta a la gobernadora Sherrill y aclaró que en los acuerdos firmados en 2018 se contemplaba el transporte gratuito a los fans durante los partidos del Mundial 2026.

“Estamos bastante sorprendidos por el enfoque de la gobernadora de NJ respecto al transporte de los aficionados”, indicaron.

FIFA have responded to this – and strongly.



“We are quite surprised by the NJ Governor’s approach today on fan transportation. The original FIFA World Cup 2026 Host City Agreements signed in 2018 required free transportation for fans to all matches. Recognizing the financial… https://t.co/ZHgGIIxo8n — Adam Crafton (@AdamCrafton_) April 16, 2026

La FIFA explicó que detectaron y reconocieron el problema financiero que esto suponía para las ciudades sedes y por este motivo en 2023 el organismo presidido por Gianni Infantino ajustó el acuerdo.

“FIFA trabajó durante años con las ciudades sede en planes de transporte y movilidad, incluyendo la defensa de millones de dólares en fondos federales para apoyar a las ciudades sede en materia de transporte”, explicaron.

Se trata de la segunda polémica organizativa con respecto al Mundial 2026. Del otro lado del país, trabajadores del SoFi Stadium en California amenazaron a la FIFA con irse a huelga por el incumplimiento de una serie de condiciones.



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