Semifinales Concachampions 2026: Cruces y fechas de la Champions Cup

La Concacaf Champions Cup tiene definidas sus semifinales con dos representantes de la Liga MX (Tigres UANL y Toluca) y dos representantes de la MLS (Nashville y LAFC).

De acuerdo a Concacaf, las semifinales se disputarán entre el 28 y 30 de abril, con el partido de ida, mientras que la vuelta se jugará entre el 5 y 7 de mayo.

Estados Unidos busca llegar con dos de sus equipos por primera vez en la historia del torneo a una final, mientras que México quiere contar con sus dos representantes en la final, algo que no hace desde 2021.

Así quedan las llaves de semifinales de Concacaf Champions Cup

Toluca vs. LAFC

Nashville vs. Tigres

El Toluca mexicano aniquiló este miércoles por 0-3 a Los Angeles Galaxy y selló su pase a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf con un doblete de Paulinho y una anotación de Jesús Gallardo en los primeros minutos de duelo.

Toluca busca terminar una racha sin títulos en la Concacaf Champions Cup desde 2003. En esa ocasión ganaron la final ante el Morelia, en un formato a doble partido. Los Diablos Rojos también perdieron una final ante el América en la temporada 2006 con 2-1 en tiempo extra.

Tigres se medirá al verdugo del América de Concachampions

Tigres UANL se clasificó este miércoles para las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf pese a caer derrotado por 3-1 a domicilio frente al Seattle Sounders, haciendo bueno el 2-0 de la ida en México.

Tigres se medirá en semifinales al Nashville SC, verdugo del Club América en cuartos de final y de Inter Miami en octavos.

Los felinos buscarán su segundo título tras coronarse en 2020. También han perdido tres finales, todas ante equipos mexicanos (2016, 2017 y 2019).

¿Dónde ver las Semifinales de la Concachampions 2026?

México: Fox One

USA: Fox Sports y TUDN

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