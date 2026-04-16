Veterano cantante del himno de los Chicago White Sox trasladado al hospital tras desmayarse en el campo

El drama empañó las celebraciones en la MLB por el “Día de Jackie Robinson” el pasado miércoles antes del encuentro entre Chicago White Sox y Tampa Bay Rays. El intérprete Gerald Chaney terminó siendo trasladado al hospital tras desmayarse en el campo.

Chaney interpretó “Lift Every Voice and Sing” y solo había dicho unas palabras de la canción, que se considera el himno nacional de los afroamericanos.

Sin embargo, el cantante hizo una pausa, volvió a comenzar y terminó desplomándose. Los equipos médicos atendieron al empleado durante varios minutos en el césped.

A singer leading the “Jackie Robinson Day” festivities before the Chicago White Sox’s game against the Tampa Bay Rays on Wednesday night collapsed and was taken to a hospital.



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Después, fue subido a una camilla y sacado del terreno. Los equipos observaron desde sus casetas. El inicio del juego se retrasó 12 minutos.

La imagen causó preocupación y, posteriormente, Chicago White Sox informó en un comunicado que Chaney estaba consciente.

“El intérprete de larga data del himno de los White Sox, Gerald Chaney, experimentó una emergencia médica mientras cantaba durante la previa de esta noche. Recibió tratamiento de los EMT en el estadio y estaba consciente antes de ser transportado al hospital para una evaluación y tratamiento adicionales”, explicaron en un comunicado en X.

The White Sox longtime anthem performer, Gerald Chaney, experienced a medical emergency while singing during pregame tonight. He received treatment by EMTs at the ballpark and was alert prior to being transported to the hospital for further evaluation and treatment.



The entire… — Chicago White Sox (@whitesox) April 16, 2026

Una historia del Chicago Tribune contó que Gerald Chaney es hijo de un sargento de policía que entrenó a boxeadores campeones estatales en Indiana.

En algún momento, pensó que probablemente se iba a dedicar al pugilismo, pero acabó decantándose por el canto. Chaney tiene una larga carrera como cantante de himnos en partidos desde 1990, cuando actuó en un partido de Indiana Pacers en la NBA.

Posteriormente, se mudó a Chicago para cantar en los partidos de los Bulls y terminar la universidad, según la historia del Chicago Tribune publicada en 2011.

Chaney también ha actuado en partidos de los Chicago Bears, Chicago Cubs, New York Mets y New York Knicks.

Además, también es profesor de inglés y artes del lenguaje en el sistema de escuelas públicas de Chicago, según su perfil de LinkedIn.

Los Tampa Bay Rays derrotaron ayer a los Chicago White Sox por 8–3 en el Guaranteed Rate Field de Chicago.

El conjunto de Florida construyó la ventaja poco a poco y explotó en la séptima entrada con un rally de cuatro carreras. White Sox reaccionó tarde con tres carreras en la novena, pero no les alcanzó.



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