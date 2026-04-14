Yankees rompen racha de derrotas con show de Aaron Judge vs. Mike Trout

Los Yankees derrotaron 11-10 a los Angels y cortaron la racha de cinco derrotas consecutivas luego de un duelo de MVPs entre Aaron Judge y Mike Trout.

Judge conectó dos cuadrangulares con tres carreras impulsadas, mientras que Trout también se fue con dos jonrones y cinco carreras empujadas.

Ambos jugadores se elogiaron tras una fiesta de batazos y una remontada de los Yankees en el noveno inning para dejar en el terreno a los Angel.

“Fue genial. Así es el béisbol”, exclamó Trout con asombro. “Es lo que los aficionados quieren, y poder ver algo así es fantástico”.

De acuerdo a Sarah Langs, Este es el cuarto juego en el que participan dos MVPs múltiples (en el momento del juego). La última vez que ocurrió fue en 1962 con Mickey Mantle y Roger Maris.

Aaron Judge también tuvo palabras de admiración hacia Mike Trout por sus batazos y reconoció que es un jugador de grandes momentos.

“Si pones a ese tipo en una situación decisiva, en un momento importante, siempre dará la talla, así que es divertido competir con un tipo así, especialmente en Nueva York y el Bronx”, expresó el capitán de los Yankees de Nueva York.

Trent Grisham, el héroe de los Yankees en la banca

Grisham no comenzó en el lineup titular debido a que el pitcher de los Angels era zurdo, pero entró como bateador emergente y respondió de gran forma.

El jardinero conectó un jonrón de tres carreras en su primer turno del juego. Grisham revivió a los Yankees en el noveno episodio tras estar perdiendo por dos carreras y conectar un jonrón para empatar el marcador 10-10.

Luego la ofensiva pudo seguir haciendo daño a Jordan Romano para anotar con un wild pitch y salir de la racha de cinco derrotas consecutivas.

Esta fue la primera vez que anotan 10 o más carreras en lo que va de temporada. Los Yankees anotaron 11 carreras este lunes, la misma cantidad que anotaron en toda la serie ante Tampa Bay.

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