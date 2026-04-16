Yankees: Gerrit Cole comenzará su rehabilitación en Doble-A el viernes

El camino de regreso para el Cy Young de la Liga Americana en 2023 ya tiene fecha y lugar. Gerrit Cole tiene pautado realizar su primera apertura de rehabilitación.

El derecho de los New York Yankees regresará a la acción este viernes con la sucursal Doble-A Somerset, enfrentando a los Reading Fightin Phils (Phillies) a las 6:35 p.m. ET.

Cole, quien fue sometido a una cirugía Tommy John en marzo de 2025, recibió la luz verde definitiva tras completar una sesión de bullpen este miércoles en el Yankee Stadium sin contratiempos.

Tras su última evaluación física el lunes, el lanzador compartió sus sensaciones sobre su estado actual: “No tengo quejas”, dijo Gerrit Cole. “La resistencia física estuvo buena. Los pitcheos están bien ahora mismo. Están bien. Soy un poco perfeccionista, pero todo está bien”.

The latest on Gerrit Cole, Carlos Rodón, and Anthony Volpe from @M_Marakovits as they work their way back to the Yankees. #YANKSonYES pic.twitter.com/ZrQj5c0keP — YES Network (@YESNetwork) April 16, 2026

Yankees esperan a Gerrit Cole

El regreso de Cole es vital para las aspiraciones de Nueva York en la División Este. Aunque el cuerpo de abridores ha logrado mantenerse a flote, recuperar la durabilidad y el comando del as derecho le daría a los Yankees la pieza que les faltó durante toda la campaña anterior.

Cole lanzará alrededor de 45 pitcheos en su primera apertura de rehabilitación por lesión en las ligas menores.

La apertura del viernes será monitoreada de cerca no solo por el conteo de lanzamientos, sino por la respuesta de su codo ante la competencia real por primera vez en más de un año.

La gerencia de los Yankees proyecta que, de no presentarse contratiempos en las menores, Cole podría estar de regreso en la rotación del equipo grande a finales de mayo o principios de junio.

Otro regreso para Yankees

El encuentro en Doble-A no solo contará con la presencia de Cole. Anthony Volpe también está programado para jugar este viernes, así como sábado y domingo— como parte de su propia rehabilitación, antes de ser trasladado a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Mientras que, Carlos Rodón también estará con el equipo de Somerset el viernes para lanzar en una sesión de práctica de bateo en vivo.

Rodón busca superar un problema en el tendón de la corva derecho para regresar a la rotación a finales de abril o principios de mayo.

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