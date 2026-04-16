Mujer gana más de $200 mil en la lotería tras elegir números al azar con los ojos cerrados

Una mujer de Carolina del Norte convirtió un simple experimento en una inesperada victoria que hoy capta la atención de miles de jugadores de lotería.

Dorothy Chester, residente de Cedar Grove, ganó un premio mayor de $212,371 dólares en el juego Cash 5 luego de elegir sus números de una forma poco convencional: cerrando los ojos y señalando al azar.

De acuerdo al comunicado emitido por la oficina de Lotería de dicho estado, Chester, quien compró su boleto de $1 para el sorteo del 7 de abril mediante la plataforma digital Online Play, aseguró que nunca había intentado este método antes. Sin embargo, ese impulso espontáneo terminó cambiando su realidad financiera.

“Elegí mis números simplemente cerrando los ojos y apuntando”, relató entre risas al recordar el momento. “Fue la primera vez que lo intenté”.

El premio, correspondiente al jackpot de Cash 5, no es fácil de obtener. Las probabilidades de acertar los 5 números son de 1 en 962,598, lo que convierte su logro en un evento estadísticamente poco frecuente. A pesar de ello, Chester confesó que siempre tuvo la intuición de que algún día ganaría un premio importante.

Dorothy Chester of Cedar Grove tried a new approach to playing Cash 5 and it paid off with a $212,371 jackpot! “I picked my numbers by just closing my eyes and pointing at them,” she laughed. “It was my first time trying that.” Chester bought her lucky $1 ticket for the April 7… pic.twitter.com/nFcvcQzaG4 — NC Education Lottery (@nclottery) April 16, 2026

“Siempre me decía a mí misma: ‘Voy a ganar Cash 5 algún día'”, afirmó.

La reacción al descubrir su victoria fue tan intensa como inesperada. Chester describió el momento con emoción: comenzó a tartamudear al verificar los números ganadores y, poco después, salió al porche de su casa donde no pudo contener la alegría.

“Estaba gritando y celebrando”, recordó. “Fue una sensación increíble”.

La ganadora reclamó su premio el martes en la sede de la lotería en Raleigh. Tras las retenciones obligatorias de impuestos federales y estatales, el monto final que recibió fue de $152,929. Aun así, la cifra representa un alivio significativo en su economía personal.

“Todavía se siente irreal”, expresó Chester, reflejando el asombro que suele acompañar a este tipo de experiencias.

Chester señaló que planea utilizar el dinero de manera práctica y responsable. Su prioridad será pagar deudas y estabilizar sus finanzas.

El juego Cash 5, en el que participó Chester, es uno de los 6 disponibles en la Lotería de Carolina del Norte. Los jugadores pueden adquirir boletos tanto en puntos de venta físicos como a través de plataformas digitales, una opción que ha ganado popularidad en los últimos años debido a su conveniencia.

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