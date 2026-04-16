Hombre gana $20 en la lotería, compra otro boleto más y gana $3 millones

Una simple visita al supermercado terminó convirtiéndose en un golpe de suerte de millones para un hombre en Ohio, quien pasó de ganar $20 en la lotería a asegurar un premio equivalente a $3 millones tras comprar un segundo boleto.

El afortunado acudió a una tienda Millers Market en Norwalk, Ohio, en un inicio solo para comprar tomates para su novia.

Mientras estaba en el lugar, decidió adquirir algunos boletos raspables. Uno de ellos le dio una ganancia de $20, dinero que decidió reinvertir de inmediato en otro boleto.

Fue entonces cuando compró un raspadito del juego Wild Cash Tripler. Al revisarlo, el hombre vio una cifra de $120,000, lo que le generó confusión, ya que ese monto no aparecía como premio en la parte trasera del boleto.

Posteriormente descubrió que en realidad había ganado $120,000 anuales durante 25 años, lo que equivale a un total de $3 millones.

El momento fue tan impactante que, según informó la Lotería de Ohio en un comunicado del 10 de abril, al contarle a su pareja lo sucedido, ella reaccionó incrédula. “¡Cállate!”, le dijo en un inicio, pero terminó creyéndole al notar que él estaba temblando.

En cuanto a la forma de pago, el ganador optó por recibir el dinero en una sola exhibición. De acuerdo con la Lotería de Ohio, eligió el pago único de $1.5 millones, de los cuales recibirá poco menos de $1.1 millones tras deducciones.

El hombre adelantó que planea utilizar el dinero para terminar de pagar su casa, salir de vacaciones y destinar el resto a inversiones.

La identidad del ganador no fue revelada. Aunque en Ohio los ganadores de la lotería son considerados información pública, la ley estatal permite que permanezcan en el anonimato si reclaman el premio a través de un fideicomiso.

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