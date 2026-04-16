Premios Roland Garros 2026: ¿Cuánto dinero gana el campeón y por ronda?

Roland Garros incrementará un 9,5 % la dotación prevista para la próxima edición, que ascenderá a 61,7 millones de euros (72.6 millones de dólares), de los que 2,8 millones (3.7 millones de dólares) se los llevará cada uno de los dos ganadores individuales, 300,000 euros más que en 2025, según se anunció este jueves.

La directora del torneo, Amélie Mauresmo, afirmó que han querido incrementar sobre todo la dotación de las primeras rondas, que subirá un 11,11 %, y los cuadros paralelos, como el torneo en silla de ruedas, que progresará un 14,55 %, para que sirva de acicate a que esos tenistas puedan impulsar sus carreras.

¿Cuánto ganarán los tenistas por ronda en Roland Garros?

Así, alcanzar el cuadro final reportará a cada participante 87,000 euros, 24,000 euros más que en la última edición, mientras que superar una ronda elevará el premio hasta 130,000 euros y una más colocará la ganancia en 187,000 euros.

Los octavos irán acompañados de 285,000 euros (335,000 dólares), los cuartos de 470,000 (553,500 dólares) y alcanzar la semifinal supondrá embolsarse 750,000 euros (883,400 dólares), cifra que se multiplica por dos para los finalistas.

Con esta subida, Roland Garros supera en dotación del ganador al Abierto de Australia, que premia con 2,5 millones de euros a sus dos vencedores individuales, pero se queda por detrás de Wimbledon, que otorga 3,4 millones de euros y el Abierto de Estados Unidos, 4,3 millones.

Roland Garros hará homenaje a tres jugadores

Roland Garros rendirá homenaje a tres jugadores esta temporada: Gael Monfils y Stan Wawrinka, que se retirarán al final de la temporada, y Caroline Garcia, que lo hizo la pasada pero no quiso ninguna festividad entonces.

Los organizadores del torneo desvelaron este jueves los detalles de la próxima edición, en la que esos tres homenajes serán algunos de los momentos claves.

Sobre todo el que dedicarán a Monfils, “un jugador que ha marcado el torneo de forma excepcional por su carácter y por su capacidad de arrastrar al público”, indicó la directora del torneo, Amelie Mauresmo.

Sigue leyendo:

Conductor de TV ataca música mariachi en partido de San Diego Padres: “Es antiestadounidense, llamaré a ICE”

El Arsenal vuelve a semifinales de Champions League pese a asedio del Sporting Lisboa