El Manchester City celebra los 10 años de Pep Guardiola como DT con exclusiva línea de ropa

El Manchester City lanzó una línea exclusiva de ropa en plena persecución del liderato frente al Arsenal en la Premier League. La entidad británica y la marca Puma se aliaron para presentar una línea de ropa que celebra los 10 años de Pep Guardiola al mando del equipo.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

El City presentó la colección cápsula “Pep Guardiola Decade”. Esta selección de prendas intenta capturar esa estética tan personal que Pep luce cada jornada, donde los jerséis con monogramas y los accesorios de punto grueso se han convertido en su sello de identidad.

Esta colaboración busca conmemorar una década de éxitos en el Etihad, periodo en el que el entrenador catalán ha cosechado una impresionante vitrina de trofeos, destacando seis ligas locales y el histórico triplete que incluyó la Champions League en 2023.

Más allá de los títulos, la iniciativa se apoya en la imagen de Guardiola como un referente de estilo en el banquillo, una idea que el club ha querido capitalizar aprovechando su fama de ser uno de los hombres mejor vestidos del deporte rey.

La nueva gama de productos incluye piezas clave como una chaqueta bomber, sudaderas con capucha, camisetas y calzado personalizado, todo decorado con una letra “P” distintiva y la rúbrica del entrenador en tonos dorados.

Sin embargo, en la colección no se incluyó ninguna réplica de la sobrecamisa de cuadros que Guardiola vistió en el duelo de Champions ante el Real Madrid, un diseño que muchos compararon con la estética grunge de los años noventa y que se convirtió en tendencia en redes sociales.

Sigue leyendo:

·Demandan a Messi y la selección argentina en Florida por supuesto “fraude”

·Conmebol apunta alto: “La final tiene que ser de dos equipos sudamericanos”

·Netflix transmitirá las finales de la Copa Oro y la Nations League