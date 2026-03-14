Elle Fanning abrió “OnlyFans” para poder preparar su serie

Meterse en la piel de un personaje a veces exige decisiones poco convencionales. Elle Fanning lo comprobó mientras se preparaba para su nuevo proyecto televisivo y decidió investigar de primera mano un universo digital que su personaje conoce demasiado bien.

La actriz reveló que creó una cuenta en la plataforma “OnlyFans” como parte del proceso de documentación para la serie “Margo’s Got Money Troubles”, producción que llegará al catálogo de Apple TV+.

El objetivo era entender con precisión cómo funciona ese espacio en línea y cuál es la dinámica que rodea a los creadores de contenido que utilizan la plataforma. La propia intérprete contó la experiencia durante la presentación del proyecto en el festival South by Southwest, conocido como “SXSW”.

“Tuvimos que sumergirnos un poco en ‘OnlyFans’. Creamos una cuenta para la sala de guionistas y para mí, para poder ver cómo funciona la página”, explicó Elle Fanning al describir el método de investigación que adoptó el equipo.

Un proceso de investigación compartido

La preparación no fue una iniciativa individual. La productora Eva Anderson explicó que la exploración de la plataforma formó parte del trabajo conjunto entre los guionistas y la actriz principal antes de que comenzara el rodaje.

Según detalló, el grupo decidió revisar el funcionamiento del sitio para comprender el contexto en el que se mueve la protagonista de la historia.

La productora también señaló que todos los involucrados en el proceso dieron su consentimiento para abordar esa investigación y reunir la mayor cantidad posible de información sobre ese ecosistema digital.

La historia detrás de “Margo’s Got Money Troubles”

La serie se inspira en la novela publicada en 2024 por la escritora Rufi Thorpe. El relato sigue a Margot Millet, una joven madre que abandona la universidad y enfrenta dificultades económicas mientras intenta mantener a su hijo.

En medio de ese escenario decide abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos con la esperanza de pagar sus cuentas. Esa decisión desencadena situaciones inesperadas que marcan el rumbo de la historia.

Para Elle Fanning, el proyecto tiene un tono emocional particular. La actriz describió la experiencia de rodaje como “una experiencia maravillosa” y habló con entusiasmo sobre el personaje que interpreta.

“Es una historia muy cálida y Margot es un personaje muy inspirador. Ha pasado por muchas dificultades, pero siempre encuentra la manera de superarlas”, comentó en una entrevista reciente.

La producción contará con ocho episodios y reunirá a un elenco destacado en el que aparecen Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Nicole Kidman, Greg Kinnear y Marcia Gay Harden.

El proyecto está dirigido por el productor y guionista David E. Kelley, conocido por su trabajo en numerosas series de televisión y también por ser el esposo de Michelle Pfeiffer.

“Margo’s Got Money Troubles” tiene previsto estrenarse el próximo 15 de abril en Apple TV+.

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