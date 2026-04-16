Trader Joe’s pagará $7.4 millones a clientes por exponer datos de sus tarjetas en recibos

Una demanda colectiva contra la cadena de supermercados Trader Joe’s podría derivar en pagos para algunos de sus clientes, luego de que la empresa aceptara un acuerdo por $7.4 millones relacionado con la impresión indebida de datos en recibos.

El caso, presentado en 2019 por el demandante Brian Keim, acusa a la compañía de haber violado la ley federal conocida como Fair and Accurate Credit Transactions Act (FACTA), la cual prohíbe mostrar más de los últimos cinco dígitos de una tarjeta de crédito o débito en comprobantes de compra.

Según la demanda, en algunas tiendas se imprimían recibos que incluían los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de las tarjetas, lo que, de acuerdo con el argumento legal, exponía a los clientes a un mayor riesgo de robo de identidad.

El incidente que dio origen al litigio ocurrió en julio de 2019, cuando Keim realizó una compra con su tarjeta de débito en una tienda de Florida y recibió un recibo con más información de la permitida.

La demanda sostiene que este tipo de práctica podría facilitar el fraude si el comprobante es extraviado o cae en manos equivocadas.

Aunque Trader Joe’s negó las acusaciones y cualquier responsabilidad, optó por llegar a un acuerdo económico para evitar un proceso judicial más largo.

Además, la empresa aseguró que no existen reportes de clientes que hayan sufrido robo de identidad a raíz de este problema, según un aviso judicial del caso.

La compañía también indicó que la situación no ocurrió en todas sus sucursales y que, incluso en las tiendas donde sí se detectó, solo un número reducido de transacciones presentó este tipo de recibos.

El acuerdo aún debe recibir la aprobación de un tribunal, con una audiencia programada para agosto. En caso de ser validado, solo ciertos clientes podrán acceder a una compensación.

De acuerdo con la información del acuerdo, serán elegibles aquellos consumidores que realizaron compras con tarjeta de crédito o débito entre el 5 de marzo de 2019 y el 19 de julio de 2019, y que recibieron un comprobante que mostraba los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de su tarjeta.

Los clientes que no estén seguros de si califican pueden consultar el sitio oficial del acuerdo, comunicarse a la línea 1-888-444-7415 o enviar correspondencia al administrador del caso en Los Ángeles.

Para reclamar el pago, los afectados deberán presentar una solicitud antes del 9 de junio, ya sea a través del formulario en línea o por correo si cuentan con un número de identificación de clase.

El monto que recibirá cada persona dependerá del número total de reclamaciones válidas y de los gastos legales descontados del fondo.

Sin embargo, una estimación preliminar indica que cada cliente elegible podría obtener alrededor de $102.45.

Una vez que el acuerdo reciba aprobación final y siempre que no haya apelaciones, los pagos se emitirán en un plazo de 10 días hábiles.

Los cheques tendrán una vigencia de hasta 180 días para ser cobrados.

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