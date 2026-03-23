Walmart implementará etiquetas digitales de precios en todas sus tiendas de EE.UU. en 2026

Walmart anunció un cambio importante en la forma en que muestra los precios en sus tiendas: eliminará las etiquetas de papel para sustituirlas por pantallas digitales que podrán actualizarse en tiempo real.

La compañía planea instalar estas etiquetas electrónicas en todas sus sucursales de Estados Unidos antes de que termine 2026, con el objetivo de reducir costos operativos y optimizar el trabajo dentro de las tiendas.

Qué son y cómo funcionan

Las nuevas etiquetas digitales, conocidas como DSL, son pequeñas pantallas colocadas en los estantes donde antes se encontraban los precios impresos.

Su principal ventaja es que permiten modificar precios de forma remota y simultánea en miles de productos.

Esto elimina una tarea que, hasta ahora, implicaba muchas horas de trabajo: imprimir etiquetas y que empleados recorrieran la tienda cambiándolas manualmente, en establecimientos que manejan decenas de miles de productos.

Más eficiencia… y nuevas posibilidades

El verdadero cambio no solo está en la rapidez, sino en la flexibilidad. Con este sistema, los precios podrían ajustarse varias veces al día sin costo adicional.

Un producto podría cambiar de precio por la mañana, nuevamente por la tarde y otra vez antes de la noche, todo con solo presionar un botón.

Aunque Walmart no ha confirmado que utilizará esta capacidad para modificar precios constantemente, la tecnología ya lo permite.

El concepto de precios dinámicos

Este tipo de ajustes en tiempo real se conoce como precios dinámicos, una estrategia ya utilizada en industrias como aerolíneas, hoteles y combustibles, donde los costos cambian según la demanda, el horario o la disponibilidad.

Sin embargo, en el caso de los supermercados, los consumidores están acostumbrados a cierta estabilidad.

Tradicionalmente, el precio que ven en el estante es el mismo durante todo el día y para todos los clientes, lo que facilita planear gastos y comparar productos.

Preocupaciones entre consumidores

La implementación de esta tecnología ha generado inquietud sobre la posibilidad de que se adopten esquemas de precios variables en el futuro, lo que podría afectar la percepción de transparencia en las compras.

Un caso reciente ilustra esta preocupación: cuando la cadena Wendy’s exploró la idea de aplicar precios dinámicos en su menú, la reacción del público fue inmediata y negativa, obligando a la empresa a dar marcha atrás en pocos días.

Lo que sigue

Por ahora, Walmart ha presentado este cambio como una mejora operativa enfocada en eficiencia y ahorro de tiempo.

Existe la posibilidad de que la tecnología se limite a reemplazar etiquetas físicas sin alterar la experiencia de compra.

Sin embargo, expertos señalan que el verdadero impacto dependerá de cómo la empresa decida utilizar esta herramienta en el futuro.

La capacidad de cambiar precios al instante ya está ahí, lo que falta por definirse es si se utilizará solo para simplificar procesos o también para transformar la forma en que se fijan los precios en las tiendas.

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