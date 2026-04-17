Aderezo ranch: la historia detrás del condimento favorito de EE.UU.

El aderezo ranch es uno de los más populares en Estados Unidos, tanto que compite con el kétchup, alcanzando el primer lugar de ventas en el país, dejando atrás al aderezo italiano.

Este aderezo, elaborado con una mezcla de hierbas, especias, suero de leche y mayonesa, comenzó a ser servido por el dueño del rancho turístico Hidden Valley en California; el éxito fue tal que hoy es uno de los más consumidos en la nación.

El popular condimento divide opiniones entre los comensales: unos lo critican y otros lo aman, calificándolo como el compañero ideal, especialmente para la lechuga iceberg y la romana. También surgen otras combinaciones populares, como alitas de pollo picantes, pepinillos fritos y pizza, ingredientes que tradicionalmente se aderezaban con otros sabores.

El condimento americano

El aderezo ranch forma parte esencial de la gastronomía estadounidense, siendo sencillo de encontrar en supermercados, recetas y menús. Existen libros de cocina completos e incluso restaurantes dedicados exclusivamente a este sabor, según reseña AP.

Desde ser llamado el “gran condimento americano” hasta, de forma menos halagadora, “extravagante y vulgar”, son algunos de los calificativos que le han otorgado diversos escritores. Estos comentarios son bien recibidos por Nick Higgins, ejecutivo de la empresa matriz de Hidden Valley Ranch, quien aprovecha dicho sentimentalismo para fomentar la afición por la salsa ranchera.

«Es uno de los temas que podemos debatir como personas y no pasa nada», comentó Higgins.

Del rancho al supermercado

La historia de cómo el ranch llegó a la cima es una auténtica narrativa estadounidense, una hazaña que evoca el espíritu emprendedor del país.

El creador del popular aderezo, el difunto Steve Henson, explicó en un artículo del Los Angeles Times: “Lo que empezó casi como una broma se convirtió en una industria multimillonaria”.

El boom de este aderezo surgió cuando Henson, quien trabajaba como contratista de fontanería en Alaska, comenzó a servirlo a sus trabajadores.

La preparación de hierbas, especias, suero de leche y mayonesa se hizo tan popular entre los huéspedes de Hidden Valley, el rancho turístico que él y su esposa abrieron en California, que decidió venderlo como una mezcla seca para preparar en casa.

La industrialización vino cuando Clorox embotelló una versión de larga duración y otras marcas como Ken’s, Kraft Foods y Wish-Bone se sumaron a la tendencia.

El aderezo tan popular en todo Estados Unidos, fue reseñado por Paul Freedman en su libro “La cocina estadounidense y cómo llegó a ser así”, en donde incluye al aderezo ranch junto con el sushi y la rúcula como modas culinarias de los años 80, la misma década que entregó al país los Doritos Cool Ranch. Después de 40 años de éxito, afirma, es probable que el aderezo ranch haya llegado para quedarse.

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