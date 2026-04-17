Baloncesto de la NCAA jugará en Roma el “Eternal City Tip-Off”

En un movimiento estratégico del baloncesto universitario estadounidense en el mercado internacional, las universidades de Villanova y Notre Dame anunciaron este viernes que disputarán sus partidos inaugurales de la temporada 2026-2027 en Roma.

El evento, programado para el próximo 1 de noviembre, fue denominado como el “Eternal City Tip-Off” y consistirá en una doble jornada oficial de baloncesto masculino y femenino. Según el comunicado emitido por la Universidad de Villanova, el encuentro servirá para conmemorar las “misiones y el legado católicos compartidos” de los dos centros educativos.

La agenda incluye una misa conjunta en la Basílica de San Pedro y una audiencia privada con el Papa León XIV previa a los encuentros.

Este evento refuerza la tendencia de la NCAA por internacionalizar sus competiciones. Mientras que el equipo femenino de Notre Dame ya abrió su campaña en París en 2023, Villanova aporta a esta cita su prestigioso historial masculino con tres títulos nacionales (1985, 2016 y 2018).

La jornada en Roma podría ser solo el inicio de una gira europea del baloncesto universitario, ya que reportes de medios estadounidenses sugieren que se están gestionando encuentros adicionales en Croacia y Serbia para el mismo mes de noviembre.

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