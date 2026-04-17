Benjamín Netanyahu confirma tregua temporal con Líbano a petición de Trump

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que su gobierno aceptó un alto el fuego temporal con Líbano a solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escalada militar en la frontera norte.

En un videomensaje difundido por su oficina, Netanyahu explicó que la decisión responde a gestiones directas de Washington.

“A petición de mi amigo el presidente Trump, con quien transformamos Oriente Medio y logramos grandes avances, acordamos un alto el fuego temporal en el Líbano”, afirmó. “Se nos brindó la oportunidad de promover una solución política y militar conjunta con el gobierno libanés”.

Pese a la tregua, el mandatario israelí dejó claro que los objetivos militares se mantienen, especialmente el desmantelamiento del grupo chií Hezbolá. Asimismo, advirtió que la campaña en el norte no ha terminado.

El cese de hostilidades, anunciado el jueves por Trump, tendrá una duración inicial de 10 días y se produce tras el primer contacto directo en décadas entre representantes de Israel y Líbano en Washington. Según el Departamento de Estado, la medida busca abrir espacio a negociaciones hacia un acuerdo más duradero.

Como parte del pacto, Israel se comprometió a no ejecutar operaciones ofensivas dentro del territorio libanés por tierra, aire o mar, mientras que Líbano deberá adoptar medidas para impedir ataques de Hizbulá u otros grupos armados contra objetivos israelíes.

No obstante, Washington subrayó que Israel mantiene el derecho a actuar en defensa propia.

El propio Trump endureció el tono este viernes al asegurar que Estados Unidos ha prohibido a Israel retomar bombardeos durante la tregua. “Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta!”, escribió en su red Truth Social.

מה עשינו בצפון? הסבר קצר >> pic.twitter.com/8Q0fXTkaJf — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 17, 2026

Aun así, desde el gobierno israelí han insistido en que conservarán presencia militar en el sur del Líbano. El ministro de Defensa, Israel Katz, indicó que las tropas seguirán controlando las zonas ocupadas y no descartó reanudar los ataques si no se logra el desarme de Hezbolá.

Netanyahu respaldó esa postura y detalló que Israel busca consolidar una franja de seguridad en la zona fronteriza.

“Una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad, mucho más fuerte y controlable que la que teníamos antes. Aquí es donde estamos y no nos iremos”, afirmó.

La tregua llega tras más de seis semanas de ofensiva israelí, que incluyó bombardeos intensos y una operación terrestre en el sur del Líbano. El balance hasta ahora deja al menos 2,196 muertos, 7,185 heridos y más de un millón de desplazados.

Trump señaló que Estados Unidos trabajará por separado con el gobierno libanés para abordar la situación de Hezbolá, mientras intenta sostener la frágil estabilidad regional, en un contexto marcado también por las tensiones con Irán.

זכות לפגוש את גיבור ישראל ארי שפיץ במשרד ראש הממשלה.



איזה שפיץ.



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