Reapertura del Estrecho de Ormuz desploma el petróleo 10%: ¿cuándo bajará la gasolina en EE.UU.?

El canciller iraní Abbas Araghchi declaró este viernes 17 de abril de 2026 que el Estrecho de Ormuz está “completamente abierto” para todos los buques comerciales durante el inicio de un armisticio entre Irán y Estados Unidos.

El anuncio desencadenó que el precio del petróleo se desplomara más de 10% en cuestión de horas, dando paso a que millones de conductores en todo Estados Unidos comiencen a preguntar: ¿cuándo se reflejará ese alivio en el surtidor de gasolina?

La declaración que sacudió los mercados energéticos

La mañana de este viernes 17 de abril, el canciller iraní Abbas Araghchi publicó en la red social X que el estrecho permanecerá accesible para la navegación comercial durante el armisticio. La reacción de los mercados fue inmediata y fulminante.

El crudo de referencia internacional Brent cayó más de un 10%, hasta situarse aproximadamente en $88 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense se desplomó más del 12%, hasta ubicarse alrededor de $82 dólares. Ambas cotizaciones tocaron sus niveles más bajos desde el 11 de marzo.

El analista de UBS, Giovanni Staunovo, sostuvo que “las declaraciones del canciller iraní sugieren una desescalada mientras el armisticio se mantiene”, aunque advirtió que “habrá que observar si el número de buques petroleros navegando por el estrecho aumenta de forma significativa”.

Siete semanas de crisis: el mayor choque energético desde los años 70

Para entender la magnitud de la noticia de este viernes: El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán estalló el 28 de febrero de 2026. En ese momento, los precios de la gasolina en EE.UU. promediaban $2.98 dólares por galón.

El cierre del Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas— fue catalogado por Bloomberg como “la mayor interrupción del suministro energético desde la crisis de los años 70”.

En el punto máximo de las tensiones, el crudo Brent llegó a $126 dólares por barril, debido a que el flujo de embarcaciones por el estrecho se contrajo cerca del 95% respecto a niveles habituales. Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el tránsito diario cayó de unos 130 buques a apenas 6 por día en marzo.

En entrevista con CNBC, Staunovo estimó que este cierre podía significar la pérdida de 10 millones de barriles de crudo diarios en los mercados internacionales.

El golpe en el bolsillo: la gasolina se disparó a su nivel más alto en casi dos años

En los primeros días del conflicto —principios de marzo de 2026— la gasolina registró el mayor aumento en un solo día desde el huracán Katrina en 2005, según la AAA.

Este contexto disparó el precio de la gasolina en EE.UU. en los siguientes días, afectando gravemente a la comunidad hispana, que representa una parte sustancial de los trabajadores esenciales y que depende del automóvil para su labor diaria.

Según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el precio nacional promedio de la gasolina regular llegó a $4.15 dólares por galón el 10 de abril de 2026, un aumento del 29.5% respecto al mismo mes del 2025, cuando el precio promediaba 3.17 dólares.

Los contrastes regionales son marcados:

California: el promedio llegó a $5.92 dólares por galón , el más alto del país

el promedio llegó a , el más alto del país Oklahoma: la gasolina más asequible, con un promedio de $3.48 dólares por galón

la gasolina más asequible, con un promedio de Nueva York: el promedio estatal es de $4.12 por galón ; en la ciudad de Nueva York específicamente, el galón supera los $4.15 , casi un dólar más que hace un año

el promedio estatal es de ; en la específicamente, el galón supera los , casi un dólar más que hace un año Nueva Jersey: $3.97 por galón , precio por debajo del promedio nacional, aunque los conductores del área metropolitana enfrentan un aumento de más del 33% en un año

, precio por debajo del promedio nacional, aunque los conductores del área metropolitana enfrentan un aumento de más del 33% en un año Diésel a nivel nacional: 5.68 dólares por galón al 10 de abril

¿Cuándo bajará la gasolina en EE. UU.? La respuesta que todos esperan

Esta es la pregunta que importa más a las familias hispanas en todo el país. Los expertos estiman que el alivio llegará, pero tomará tiempo.

De acuerdo con Patrick De Haan, director de análisis de petróleo de GasBuddy, “los precios de la gasolina podrían empezar a revertirse en unas 48 horas, a razón de unos centavos cada día, llevando el promedio nacional a menos de $4 dólares por galón en una o dos semanas”, siempre y cuando el armisticio se consolide.

El proceso funciona por etapas, según explican analistas del sector:

Días 1-3: Apenas hay cambios visibles. Las gasolineras aún venden combustible comprado a precios más altos

Apenas hay cambios visibles. Las gasolineras aún venden combustible comprado a precios más altos Días 4-7: Posibles fluctuaciones iniciales mínimas

Posibles fluctuaciones iniciales mínimas Días 7-14: Descensos leves o moderados, si el petróleo se mantiene estable

Descensos leves o moderados, si el petróleo se mantiene estable Días 14-28: Reducciones significativas empiezan a hacerse sentir de forma generalizada

Los expertos denominan a este comportamiento como “efecto cohete y efecto pluma”: cuando el petróleo sube, la gasolina sube como un cohete; cuando baja, cae como una pluma, lenta y gradualmente.

La condición que lo cambia todo: la fragilidad del armisticio

Sin embargo, el gran asterisco para cualquier pronóstico es la naturaleza provisional y condicional del armisticio. El acuerdo inicial fue anunciado el 7 de abril por el presidente Donald Trump como una tregua de dos semanas vinculada a la reapertura del estrecho.

La declaración del viernes 17 de Araghchi representa una nueva apertura formal, pero los analistas advierten que la situación continúa siendo frágil.

Franklin Templeton, una de las mayores gestoras de inversiones del mundo, señaló en una nota a clientes que la reapertura del estrecho debe considerarse “un rally de alivio, no una señal de que todo está resuelto”.

Por su parte, la firma W1M advirtió que “aunque los envíos de petróleo podrían empezar a fluir por el estrecho más rápidamente, tomará tiempo que lleguen a sus destinos finales”. Mientras que para commodities como el gas natural licuado (GNL), las instalaciones cerradas tardarán entre tres y cuatro meses en volver a operar.

Finalmente, un funcionario estadounidense confirmó a Reuters que el bloqueo militar de Irán, con más de 10,000 efectivos, sigue vigente, lo que mantiene la incertidumbre sobre los mercados en tiempo real.

La Reserva Federal entra en la ecuación

La reapertura del estrecho y la caída del petróleo también influyen en las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos. Según Reuters, el regreso de los precios del crudo por debajo de los $90 dólares por primera vez en más de cinco semanas reactivó la posibilidad de que la Reserva Federal retome los recortes de tasas de interés antes de lo esperado, posiblemente para finales de 2026.

Antes del anuncio, los mercados descontaban que la Fed mantuviera tasas altas hasta bien entrado 2027.

Ahora, las expectativas se desplazaron hacia al menos un recorte antes de diciembre de 2026. Esto tiene implicaciones directas para el precio de las hipotecas, el crédito al consumo y el costo de vida general de las familias hispanas en EE.UU.

Un dólar más por galón: el costo real para las familias hispanas

En términos prácticos, lo que ocurre en Ormuz tiene repercusiones directas en el presupuesto semanal de millones de familias. Antes del conflicto, las previsiones de GasBuddy apuntaban a que 2026 sería el primer año con un promedio anual de gasolina por debajo de 3 dólares desde 2020. Ese escenario se esfumó por la guerra, pero la reapertura del estrecho podría ser el primer paso para retomar ese camino.

La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) proyectaba, antes del conflicto, una reducción de 18 centavos por galón en 2026 respecto a 2025. Si el armisticio se consolida y el crudo se estabiliza, parte de esa reducción podría recuperarse.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz y el precio de la gasolina en EE.UU.

¿Qué es el Estrecho de Ormuz y por qué afecta el precio de la gasolina en EE.UU.?

Es un canal marítimo entre Irán y Omán por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas del mundo. Cuando se cierra o restringe, la oferta global de crudo se reduce, lo que eleva los precios del petróleo.

¿Cuánto costaba la gasolina antes del conflicto y cuánto cuesta ahora?

El 28 de febrero de 2026, el promedio nacional era de 2.98 dólares por galón. Para el 17 de abril de 2026, el promedio se ubica en torno a los 4.08 dólares.

¿Cuándo comenzará a bajar la gasolina en las estaciones de servicio?

Según Patrick De Haan de GasBuddy, si el armisticio se sostiene, la baja podría comenzar en un plazo de 48 horas a dos semanas, a razón de unos centavos por día.

¿La reapertura del estrecho garantiza precios más bajos?

No. El armisticio es provisional y condicional. Aunque el mercado reaccionó con una baja del 10% el viernes 17, la incertidumbre persiste.

¿Qué estado tiene la gasolina más cara y cuál la más barata?

Al 10 de abril de 2026, California registraba el mayor precio promedio: 5.92 dólares por galón. Oklahoma ofrecía el más bajo, con aproximadamente 3.48 dólares.

¿Cómo afecta la caída del petróleo a las tasas de interés?

La baja del crudo abre espacio para que la Fed recorte tasas. Los mercados ya empezaron a descontar posibles reducciones antes de diciembre de 2026, lo que podría abaratar créditos, hipotecas y préstamos para automóviles.

Conclusión

La reapertura del Estrecho de Ormuz es una señal alentadora. Para millones de familias hispanas que han absorbido un aumento de más de un dólar por galón en menos de dos meses, el alivio real dependerá de que la paz se sostenga. Si el armisticio se convierte en un acuerdo duradero, los precios en el surtidor podrían comenzar a ceder semana a semana.

Si las hostilidades se reanudan, los mercados ya mostraron qué tan graves pueden ser los efectos. La próxima reunión de la Reserva Federal, programada para el 28 y 29 de abril de 2026, será otro termómetro clave de hasta dónde llega realmente este alivio.

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