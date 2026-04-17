Encienden las alarmas en New York por novena derrota consecutiva de Mets

Comienza a crecer la preocupación en torno a los New York Mets, después que los Chicago Cubs vencieron 12-4 a los dirigidos por Carlos Mendoza en el Wrigley Field.

La caída representa la novena de manera consecutiva, que la convierte en la racha más negativa para la franquicia desde que perdieron 11 seguidos en la temporada 2004.

The Mets have lost nine straight games.



It is their longest losing streak since 2004. pic.twitter.com/cR57XBvYsl — SNY Mets (@SNY_Mets) April 17, 2026

Con esta victoria, los Cubs logran una hazaña ofensiva que no conseguían desde 2019: anotar al menos 10 carreras en tres partidos consecutivos.

Mientras los Cubs celebran su gran estado de forma, los Mets se hunden en el fondo de su división.

No funciona nada para Mets

El abridor de los Mets, Kodai Senga (0-3) vivió una de sus peores tardes en las Mayores al permitir siete carreras en apenas tres entradas y un tercio.

En sus últimas dos salidas, el as de los Mets ha concedido 14 anotaciones, una cifra alarmante para un equipo que ha sido superado 56-16 en carreras durante este periodo de sequía.

The final line for Kodai Senga this afternoon at Wrigley Field.



Senga has a 8.83 ERA in four starts this season and has failed to pitch into the 5th inning in eight of his last 13 starts. pic.twitter.com/eSOYFnKjCY — SNY Mets (@SNY_Mets) April 17, 2026

El ataque de los locales fue implacable desde el inicio. En la misma primera entrada, el venezolano Moisés Ballesteros castigó al abridor Kodai Senga con un cuadrangular de tres carreras, coronando un rally de cuatro anotaciones que marcó el tono del encuentro.

Pese a que los Mets intentaron reaccionar en el segundo episodio con batazos productores de Marcus Semien y Tyrone Taylor, la ofensiva de Chicago respondió de inmediato.

Nico Hoerner, quien batea para un robusto .342, conectó un jonrón de dos carreras para devolver la tranquilidad a los locales. Ian Happ cerró la cuenta en el octavo con otro vuelacercas de dos vueltas, sentenciando el marcador.

Los esfuerzos individuales de Francisco Álvarez y Francisco Lindor, quienes sumaron dos hits cada uno, no han sido suficientes para un equipo que luce desmoralizado y que urge del regreso de sus piezas clave para detener la hemorragia.

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