Davey Lopes, leyenda de los Dodgers, murió a los 80 años tras luchar contra el Parkinson

El luto vuelve a embargar al mundo del béisbol y a Los Angeles Dodgers. Davey Lopes, leyenda de la franquicia que fue campeón de la Serie Mundial en 1981, murió a los 80 años tras batallar contra la enfermedad de Parkinson y Alzheimer.

Lopes murió el pasado miércoles 8 de abril de 2026, a los 80 años, en un hospital de East Providence, Rhode Island, su ciudad natal. Inicialmente, la información fue comunicada a los Dodgers por su exesposa, Lin Lopes, quien detalló que el exjugador padecía Alzheimer y Parkinson.

La primera confirmación llegó a la organización de Los Angeles Dodgers a través de Lin Lopes, su exesposa. La franquicia angelina hizo pública la noticia con un comunicado en redes sociales, expresando condolencias y destacando su legado.

“Los Dodgers lamentan la pérdida de Davey Lopes, quien falleció hoy a los 80 años. Lopes fue miembro del infield que estableció récords del equipo en las décadas de 1970 y 1980 y uno de los mejores ladrones de bases en la historia de la MLB. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos”, indicaron.

The Dodgers mourn the loss of Davey Lopes, who passed away today at age 80. Lopes was a member of the team’s record-setting infield of the 1970s and 1980s and one of the finest basestealers in MLB history. Our condolences go out to his family and friends. pic.twitter.com/dJkOk0CWbP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 8, 2026

Davey Lopes nació el 3 de mayo de 1945 en East Providence, Rhode Island. Comenzó jugando pelota en La Salle Academy y luego en Iowa Wesleyan College y Washburn University.

En 1967 fue seleccionado en el draft por San Francisco Giants, pero increíblemente no llegó a firmar. Un año después, Los Angeles Dodgers lo eligieron.

Comenzó en ligas menores jugando para Spokane y Albuquerque, bajo la tutela de Tommy Lasorda, quien además lo convirtió de jardinero a segunda base. Su debut en la MLB llegó el 22 de septiembre de 1972.

Sin embargo, no fue hasta 1973 que se convirtió en el segunda base titular de los Dodgers durante nueve temporadas. Fue pieza clave del infield histórico junto a Steve Garvey, Ron Cey y Bill Russell, un cuarteto que jugó 833 partidos juntos, récord absoluto en la MLB.

Lopes jugó 10 de sus 16 temporadas en las Grandes Ligas con los Dodgers y lideró la Liga Nacional en bases robadas en dos ocasiones. Fue cuatro veces All-Star (1978–1981); Guante de Oro en 1978 y campeón de la Serie Mundial con los Dodgers en 1981.

Lopes ha sido uno de los mejores robadores de base en la MLB. Es el segundo en la historia de los Dodgers con 418. En 1975 robó 77 bases para liderar las Grandes Ligas en 1975, incluyendo una racha de 38 consecutivas.

La temporada siguiente volvió a liderar ambas ligas con 63. Aún ocupa el puesto 26 de todos los tiempos en esa categoría con 557, con una tasa de éxito del 83 %.

Tras salir de los Dodgers, Lopes también jugó para los Oakland Athletics, los Chicago Cubs y los Houston Astros durante su carrera, bateando para .263 con 155 jonrones, 1,023 carreras anotadas y 614 carreras impulsadas.

En 1987 se retiró como jugador y pasó a ser coach desde 1988 hasta 2017, incluyendo un periodo como mánager de los Milwaukee Brewers entre 2000 y 2002, y ganando otro título como coach de primera base de los Philadelphia Phillies en 2008.

Su carrera como coach también incluyó etapas con los Dodgers, los Washington Nationals, los Baltimore Orioles y los San Diego Padres.



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