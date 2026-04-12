Falleció Phil Garner, campeón de Serie Mundial y leyenda de Pirates y Astros

El mundo de las Grandes Ligas está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Phil Garner, quien destacó como un competidor incansable tanto dentro del diamante como desde el banquillo. Garner falleció este sábado 11 de abril a la edad de 76 años, tras una batalla de más de dos años contra el cáncer de páncreas, según informó su familia a través de un comunicado oficial.

Apodado “Scrap Iron” por su estilo de juego aguerrido, Garner disputó 16 temporadas en la MLB (1973-1988). Su etapa más emblemática como jugador tuvo lugar con los Pittsburgh Pirates, equipo con el que conquistó la Serie Mundial de 1979. Durante su carrera, acumuló estadísticas sólidas que reflejaron su versatilidad: 1,594 imparables, 225 bases robadas y un promedio de bateo de .260. Además contó con tres apariciones en el All-Star (1976 con los A’s; 1980 y 1981 con los Pirates).

Además de Pittsburgh y Oakland, Garner dejó una huella profunda en los Houston Astros, organización a la que regresaría años más tarde para hacer historia desde una faceta distinta.

Éxito desde el banquillo

Tras su retiro como jugador, Garner inició una prolífica trayectoria como mánager, dirigiendo a los Milwaukee Brewers (1992-1999) y a los Detroit Tigers (2000-2002). Sin embargo, su mayor hito como estratega ocurrió al frente de los Houston Astros (2004-2007).

En 2005, Garner lideró a los Astros a su primera aparición en una Serie Mundial, cayendo ante los Chicago White Sox.

Phil Garner se retira de la escena del béisbol con un registro de 277-252 como mánager y el respeto unánime de una industria que lo recordará como un símbolo de entrega, honestidad y pasión por el juego.

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