Guardiola se juega todo contra Arsenal en Premier League: “Si perdemos se acabó”

Pep Guardiola y el Manchester City tienen un juego de vida o muerte este fin de semana ante el Arsenal para acercarse a la cima de la Premier League.

Los ‘Sky Blues’ tienen seis puntos de desventaja, pero con un partido menos que los ‘Gunners’ y vivirán un duelo directo este domingo en el Etihad Stadium”.

“Obviamente que es una final. Si perdemos, se acabó. Pero aún quedan seis partidos. Seis partidos son muchos”, reconoció Guardiola este viernes en rueda de prensa.

Entre los rivales que le quedan al Manchester City por la liga están el Arsenal, Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace y Aston Villa.

"Ruben is not ready still and Nico is fine" 🗣️



Pep Guardiola confirms Ruben Dias will not be ready for Man City's game against Arsenal but reveals Nico O'Reilly is "fine". pic.twitter.com/xooRHHkMHk — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 17, 2026

Manchester City viene de derrotar al Arsenal

El City ya ganó al Arsenal en su último duelo directo, en la final de la Copa de la Liga, y los de Mikel Arteta llegan a este encuentro con una sola victoria en sus últimos cinco partidos. Los Gunners vienen de un empate ante el Sporting de Portugal este miércoles que les aseguró su presencia en las semifinales de la Champions League.

“Cada temporada, el Arsenal es mejor y mejor. Cuando llegó Arteta al club tenían problemas. El año pasado el Liverpool estuvo intratable, pero la temporada anterior y esta el Arsenal ha sido el gran contendiente”.

Preguntado sobre si esta remontada sería el mayor logro desde que llegó al City, Guardiola lo negó.

“Para muchos jugadores nuevos es bueno estar en esta posición, para aprender para el futuro y para las próximas temporadas. Estar aquí después de tantos años y tantos títulos es bueno, pero no es nuestro mayor logro”.

Por su parte, al Arsenal le queda Manchester City, Newcastle United, Fulham, West Ham, Burnley y Crystal Palace.

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