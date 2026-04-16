Juicio Maradona: Audios revelan que médico ignoró alertas sobre la salud del Diego

En la segunda audiencia del juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, la fiscalía presentó grabaciones de audio que comprometen la situación del neurocirujano Leopoldo Luque. Las pruebas exponen cómo el profesional desestimó las advertencias sobre el evidente deterioro físico del futbolista ocho días antes de su deceso, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema generalizado.

El proceso, que juzga a siete profesionales de la salud por homicidio simple con dolo eventual, se centra en las presuntas negligencias cometidas durante la internación domiciliaria en Tigre. Entre los acusados figuran, además de Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

“Ya se va a deshinchar”

La prueba clave presentada este jueves corresponde a un intercambio del 17 de noviembre entre el masajista Nicolás Taffarel y Luque. En el audio, Taffarel alertaba con urgencia sobre la condición de Maradona: “Está totalmente edematizado… Está muy hinchado Dieguito, los ojos hinchados como una teta”, insistiendo en que los médicos debían acudir diariamente a la vivienda.

Ante esta descripción, la respuesta de Luque fue restar importancia al cuadro clínico: “Tranquilo igual, obvio si te quedás dormido mil horas en la misma posición cómo no vas a estar hinchado. No te preocupés, ya se va a deshinchar”. Sin embargo, la autopsia posterior confirmó que Maradona acumulaba tres litros de líquido anómalo en su cuerpo al momento de fallecer.

La defensa de Luque y el debate técnico

En una declaración espontánea, Luque intentó rebatir los argumentos de la querella apoyándose en bibliografía médica para sostener que un edema agudo puede manifestarse en cuestión de minutos. “Acá dice que el edema agudo puede producirse en minutos”, señaló el acusado para contrarrestar la tesis de que la acumulación de líquido llevaba varios días.

Asimismo, el neurocirujano buscó desvincularse de la responsabilidad principal de la atención al afirmar que “no estaba a cargo” de los cuidados generales y que su rol se limitaba a su especialidad. Por otro lado, la querella presentó mensajes entre Luque y Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona, que sugieren una estrategia coordinada para imponer la internación domiciliaria, incluso ante las dudas de las hijas del futbolista. Luque alegó que simplemente “le seguía la corriente” a Pomargo, aunque ratificó que el cuidado en casa era “la única opción viable.

El juicio continúa analizando la actuación de todo el equipo médico, que incluye a coordinadores de enfermería y médicos clínicos, en este segundo proceso judicial tras la anulación del anterior en 2025.

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