Mbappé rompe el silencio tras la caída ante el Bayern: “Debemos hacer autocrítica”

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, rompió el silencio tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la UEFA Champions League a manos del Bayern Múnich. El atacante francés, autor de uno de los goles en la derrota por 4-3 en el Allianz Arena, utilizó sus plataformas oficiales para enviar un mensaje de reflexión y compromiso a la afición madridista tras el cierre de una temporada sin títulos.

El futbolista no ocultó la frustración por el resultado en Alemania, aunque subrayó la necesidad de analizar los errores cometidos durante la eliminatoria. “Lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante quedar eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante”, expresó el jugador.

Un mensaje de autocrítica y promesa

Mbappé fue tajante al señalar que el club debe evaluar internamente los motivos de este desenlace para recuperar la competitividad en el futuro inmediato. “Debemos hacer una profunda autocrítica para evitar que esto vuelva a suceder. ¡Jamás nos rendiremos!”, afirmó el internacional galo, reafirmando la exigencia histórica de la entidad blanca.

Pese al golpe que supone despedirse de Europa y cerrar el curso en blanco bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa, el delantero lanzó un mensaje de optimismo de cara a la próxima campaña. “En Madrid, el fracaso nunca ha sido ni será una opción. Pero les prometo una cosa: volveremos a ganar muy pronto”, concluyó.

Sigue leyendo:

·Lionel Messi compra UE Cornellá, equipo de quinta división en España

·Sicarios asesinan a tiros a un árbitro en pleno partido en Ecuador

·Neymar tras encararse con un hincha del Santos: “Vamos a seguir trabajando para mejorar”