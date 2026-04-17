Japón despidió a Moriyasu a meses del Mundial y designa Shunsuke Nakamura como nuevo DT

En una decisión inesperada, la Asociación de Fútbol de Japón anunció el despido de Hajime Moriyasu como seleccionador nacional a poco más de 60 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026. La dirigencia nipona nombró a la leyenda del fútbol asiático, Shunsuke Nakamura, como el encargado de liderar al equipo en la cita mundialista.

La salida de Moriyasu resulta inesperada dado el rendimiento reciente del combinado japonés, que venía de firmar victorias históricas en partidos amistosos, incluyendo un triunfo ante Inglaterra en Wembley el pasado marzo y otro frente a Brasil en octubre.

El nombramiento de Nakamura supone un movimiento arriesgado para la dirigencia japonesa. Aunque es considerado un ídolo absoluto y un símbolo del deporte en su país, su trayectoria en los banquillos es todavía incipiente. Tras retirarse del fútbol profesional en 2022 a los 44 años, su única experiencia previa como entrenador se limita a su paso por el Yokohama FC.

Nakamura aporta, sin embargo, un vasto conocimiento del fútbol de élite tras haber disputado ocho temporadas en Europa y representado a Japón en las ediciones mundialistas de 2006 y 2010. La apuesta de la federación parece centrarse en su influencia moral y su capacidad para gestionar el vestuario en un torneo de máxima presión.

Esta no es la primera vez que la selección del “Sol Naciente” cambia de estratega en vísperas de una Copa del Mundo. Previo a Qatar 2022, el propio Moriyasu tomó las riendas del equipo tras la salida de Akira Nishino a pocas semanas del torneo, logrando una destacada actuación que llevó a Japón hasta los octavos de final.

Sigue leyendo:

·Gianni Infantino confirma inédito show de medio tiempo en la final del Mundial

·Falleció Alex Manninger, exarquero austríaco de Arsenal y Juventus

·Muere a los 96 años José Santamaría, leyenda uruguaya y tetracampeón de Europa con el Real Madrid