Gianni Infantino confirma inédito show de medio tiempo en la final del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó este jueves que el venidero Mundial de Fútbol contará con una importante innovación que le dará un plus al espectáculo. Se trata de un show de medio tiempo en la final, al estilo del Super Bowl, aunque en este evento se realizará por primera vez este 2026.

Así lo dejó saber en su presentación en la Cumbre Mundial de Economía Semafor, efectuada en Washington. “Vamos a tener, por primera vez en la historia, en la final, un show de medio tiempo, curado por Chris Martin y Coldplay“, expresó Infantino.

¿Ya hay artistas confirmados?

La gran final de la Copa del Mundo se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium (Nueva York) y, evidentemente, la primera interrogante que se hacen muchos es: ¿Qué artista podría ser el pionero en dar un espectáculo en el descanso del juego decisivo?

“Aún no puedo revelar qué artistas se presentarán, pero no es solo uno, son más de uno. Será lo más grande del mundo, será fantástico”, aseguró el dirigente de la FIFA.

Global Citizen se encargará del show

La empresa confirmada para encargarse de la presentación, que esperan que enriquezca la historia, es Global Citizen, quienes desean provocar una atmósfera que no haya tenido precedentes en el MetLife Stadium.

“Actuaciones llenas de energía y colaboraciones de los artistas más importantes del mundo, seleccionadas para una audiencia estadounidense y para una global”, destacó el director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, sobre sus ideas.

El Mundial de la innovación

Esta edición mundialista no solamente traerá este show de medio tiempo con varios artistas, sino que cuenta con varias novedades que esperan que sean un plus a nivel deportivo, de entretenimiento y también a nivel económico.

Esto debido a que por primera ocasión se jugará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Aunado a eso, el número de selecciones subió de 32, que jugaban anteriormente, a 48.

¿Cuál es el show más recordado en mundiales de futbol?



Aunque por primera vez se hará un show en el medio tiempo de un juego de fútbol, no será el primer espectáculo que se hará en este tipo de eventos, debido a que siempre hay una ceremonia inaugural donde la pirotecnia es la principal protagonista.

No obstante, también han participado muchos artistas y una de las ceremonias más recordadas, es la del Mundial de Sudáfrica 2010 con el recordado “Waka-Waka” de Shakira.

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