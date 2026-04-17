Mansión donde se hospedó Ringo Starr y otras estrellas está en venta

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Beverly Hills, California, que durante años sirvió de refugio para grandes personalidades de la música. Entre las estrellas que visitaron la residencia están Mick Jagger, George Harrison, Ringo Starr, Keith Moon, Harry Nilsson y Ronnie Wood.

La propiedad era ofrecida a estas personalidades durante todos los años que le ha pertenecido al guionista Ian La Frenais y a la artista Doris La Frenais. La pareja compró la mansión en 1989 por $490,000 dólares y ahora es que buscan deshacerse de ella. Antes de ellos, el sitio perteneció a los actores David Hemmings y Gayle Hunnicutt.

La Frenais espera recibir $3.9 millones de dólares por la propiedad. En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, se describe el sitio como “un refugio en un cañón con un carácter y una privacidad excepcionales, totalmente único”.

La casa principal está distribuida en cuatro dormitorios, tres baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el mismo listado describe: “La puerta de hierro forjado a medida se abre a un imponente vestíbulo donde la sala de estar, con desnivel, es amplia y luminosa, presidida por una chimenea de doble cara que se comparte con la cocina de diseño”.

Al parecer, la pareja fue anfitriona de las grandes personalidades durante años, y es por eso que la agente de bienes raíces resalta que “el sistema de sonido envolvente, presente en todas las habitaciones y en el exterior, eleva la experiencia de ser anfitrión a otro nivel”.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad tiene terraza, caminerías, piscina, área de spa, fuente, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

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