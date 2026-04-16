Antigua mansión de Joey Fatone está disponible por $7.9 millones de dólares

Los actuales propietarios de la mansión en Orlando, Florida, que perteneció a Joey Fatone no han atraído compradores y por eso han decidido rebajar su precio. Actualmente, la propiedad está disponible por $7.9 millones de dólares.

Cada vez que esta propiedad entra al mercado de bienes raíces es noticia porque se trata de la residencia que el cantante perdió tras caer en bancarrota. Hay que recordar que Fatone pasó por problemas financieros años después de que la banda NSYNC se tomara un descanso.

Fatone compró esta casa en 2001, al mismo tiempo que disfrutaba del éxito de la banda, y se encargó de hacer reformas en el sitio. Sin embargo, en 2011 tuvo que subastarla por mucho menos de lo que invirtió al comprarla y al reformarla.

Ahora, la propiedad ha regresado al mercado por casi la mitad del precio que los dueños esperaban recibir por el sitio en 2024.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se destaca que “la residencia principal fue diseñada a medida por un músico con aislamiento acústico avanzado e incluye una sala de cine, una oficina, una sala de estar formal y cinco dormitorios con baño privado”.

La construcción de esta casa data de los años 90. Tiene una extensión de 10,010 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Aunque la propiedad cuenta con lujosas comodidades en el interior, las características principales son sus áreas al exterior y destinadas a disfrutar del sol de Florida. Además de un helipuerto, la finca cuenta con piscina, tobogán, área de spa, terraza y un área con parrilla teppanyaki japonesa, cancha de tenis. Varias de estas características son destacadas por la agente de bienes raíces porque los permisos para incorporar a residencias no se dan.

También hay un garaje con capacidad para varios vehículos.

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