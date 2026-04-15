Lily Allen y David Harbour cierran la venta de su hogar en Nueva York

Este martes 14 de abril, Lily Allen y David Harbour han cerrado la venta de la casa en Brooklyn, Nueva York, que compartieron durante años y que fue reformada a profundidad por la pareja.

La venta de la propiedad se cerró por $7 millones de dólares, una cifra por debajo de los $8 millones de dólares que Allen y Harbour esperaban recibir por el sitio inicialmente.

El actor y la cantante pusieron en venta la propiedad en octubre del 2025, meses después de que anunciaran su separación.

Aunque ahora es que se ha cerrado la venta oficialmente, se informó que habían encontrado un comprador a inicios de este año. Esta persona llegó a interesarse luego de que la pareja decidiera rebajar el precio del sitio a $7.3 millones de dólares.

Pese a no haber cerrado la venta por la cifra que querían inicialmente, la cifra sigue estando por encima de los $3.35 millones de dólares que pagaron por el sitio en 2021. A esa cifra invertida al inicio se le tiene que sumar el dinero gastado en hacer reformas al sitio.

El resultado final de la reforma fue mostrado a detalle en la revista especializada “Architectural Digest”.

Esta casa está distribuida en cuatro plantas y tiene cinco dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe como “casa adosada de finales del siglo XIX” y llama la atención “desde su imponente fachada hasta su refinada paleta de colores interiores, la vivienda ofrece una narrativa compleja que combina el encanto tradicional inglés, la sensibilidad moderna de Brooklyn y la rica influencia italiana”.

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