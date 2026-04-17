Real Madrid multado por la UEFA tras eliminación ante Bayern Munich

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, anunció este viernes 17 de abril una serie de sanciones previo a las semifinales de la Champions League, que se disputarán los próximos 5 y 6 de mayo.

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Entre los clubes castigados aparecen el Athletic Club y el Real Madrid, mientras que el Arsenal recibió un llamado de atención ante la posibilidad de reincidir en faltas relacionadas con retrasos en el inicio de los partidos.

Las malas noticias continúan para el conjunto merengue tras su eliminación frente al Bayern Munich en los cuartos de final. El equipo de la casa blanca fue sancionado con una multa de 20 mil euros por demorar el arranque del partido de ida de la serie, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado 15 de abril.

Para la UEFA, este tipo de infracciones se consideran graves debido a los estrictos horarios que deben cumplirse por compromisos de transmisión global y acuerdos comerciales.

Otros equipos multados

El organismo presidido por Aleksander Čeferin también impuso una sanción al Athletic Club tras su partido ante el Sporting de Lisboa, disputado el pasado 28 de enero en San Mamés. La resolución llegó varias semanas después y se originó por el lanzamiento de objetos dentro del estadio durante la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

La multa asciende a 16 mil 875 euros, una cantidad determinada por la Comisión Disciplinaria tras evaluar la gravedad de los hechos y su impacto en la seguridad del encuentro. El organismo consideró que este tipo de conductas vulnera las normas establecidas para garantizar el desarrollo adecuado de los partidos.

El Atlético de Madrid también fue sancionado por la UEFA, aunque en este caso no por acciones del primer equipo, sino por lo ocurrido en un partido de la UEFA Youth League ante el Club Brugge.

El organismo decidió imponer una suspensión de tres partidos a José David Fernández Torres, mientras que Ángel Donato, entrenador del Juvenil rojiblanco, fue castigado con dos encuentros por protestas contra el árbitro. Además, la institución colchonera deberá pagar una multa de 2 mil 500 euros por conducta inapropiada.

Por último, la UEFA decidió emitir una advertencia al Arsenal por el retraso en el inicio de su partido ante el Sporting de Lisboa. El organismo busca garantizar que los equipos estén listos a tiempo para el arranque de los encuentros y, en caso de reincidir en esta falta durante lo que resta de la UEFA Champions League, el conjunto londinense podría enfrentar multas económicas o sanciones disciplinarias de mayor severidad.

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