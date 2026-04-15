El Bayern Múnich eliminó al Real Madrid de la Champions League con agónico 4-3

El Real Madrid cerró oficialmente su temporada este miércoles tras caer eliminado en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich con un marcador de 4-3. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, que buscaba en la UEFA Champions League su última oportunidad de salvar el curso, se despidió de la competición europea en un encuentro marcado por la inestabilidad defensiva y una expulsión determinante en los minutos finales.

El partido comenzó con una ventaja temprana para el club español gracias a un tanto de Arda Güler, quien aprovechó un error del guardameta Manuel Neuer a los 39 segundos del pitido inicial. Sin embargo, el Bayern Múnich logró igualar rápidamente por mediación de Pavlovic tras un fallo en la salida del portero madridista, Andriy Lunin.

Durante la primera mitad, el marcador se mantuvo en un constante intercambio de goles. Güler volvió a adelantar a los blancos con un disparo de falta directa, pero Harry Kane restableció la igualdad poco después tras una desatención defensiva de Alexander-Arnold. Antes de marchar al descanso, Kylian Mbappé puso el 2-3 provisional tras culminar un contraataque, un resultado que en ese momento clasificaba al equipo madrileño.

El desarrollo del segundo tiempo mostró una faceta más táctica y conservadora por parte de ambos equipos. No obstante, el rumbo del encuentro cambió en el minuto 87 con la expulsión de Eduardo Camavinga por doble amonestación. Inmediatamente después de la infracción, Luis Díaz anotó el gol del empate con un remate de larga distancia y Michael Olise sentenció el 4-3 definitivo que certificó el pase de los bávaros a la siguiente ronda.

Con esta derrota, el Real Madrid firma una temporada sin títulos tras haber quedado fuera de la lucha por la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa. La eliminación en Alemania pone fin a la etapa competitiva del equipo de Arbeloa este año, dejando al club sin opciones de levantar trofeos en el presente ejercicio.

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