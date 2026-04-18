Avanzan en eliminar por completo las bolsas de basura de las calles en otros seis vecindarios de la Gran Manzana

El alcalde Zohran Mamdani dio un paso para seguir adelante con la modernización del sistema de recolección de basura, al anunciar que seis nuevos distritos comunitarios, estarán completamente contenerizados para finales de 2027, como parte de un plan más amplio que busca sacar toda la basura de las calles de la ciudad para 2031.

El anuncio implica que ocho de los 59 distritos de la ciudad no tendrán bolsas de basura en las aceras ya el próximo año.

“En la ciudad más rica del mundo, ningún neoyorquino debería caminar entre basura”, afirmó Mamdani, quien aseguró que su administración está invirtiendo recursos para garantizar calles más limpias y saludables.

El plan introduce el uso de contenedores fijos en la vía pública, conocidos como Empire Bins, especialmente dirigidos a edificios de alta densidad. Estos contenedores, asignados a cada edificio y accesibles solo para administradores, serán recolectados mediante camiones automatizados de carga lateral, una tecnología pionera en el país.

La expansión beneficiará a distritos en los cinco condados, incluyendo áreas de Brooklyn, el Bronx, Manhattan, Queens y Staten Island.

Más de 3,500 edificios residenciales medianos y grandes utilizarán unos 6,500 contenedores como parte de esta fase.

«Barrio tras barrio, estamos poniendo fin a la era de décadas de bolsas de basura en las calles de la ciudad de Nueva York. Otros han hablado mucho sobre el uso de contenedores para la basura de la ciudad, pero nosotros lo estamos haciendo realidad”, afirmó el Comisionado del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY), Gregory Anderson.

Durante la gestión del exalcalde Eric Adams, la ciudad dio los primeros pasos concretos al exigir el uso de contenedores con tapa para viviendas pequeñas y negocios, como parte de una estrategia para reducir la presencia de ratas y mejorar la limpieza urbana.

Esa etapa marcó el inicio de un cambio cultural en una ciudad históricamente acostumbrada a sacar bolsas directamente a la acera.

Proceso de transición

Actualmente, el sistema ya opera en West Harlem, donde desde el año pasado se eliminaron las bolsas de basura visibles, logrando calles notablemente más limpias. Otros distritos comenzarán la transición este mismo año.

El programa también contempla que edificios pequeños sigan utilizando los llamados wheelie bins, mientras que propiedades de tamaño medio podrán elegir entre ambos sistemas.

Funcionarios municipales destacaron que la medida no solo mejorará la limpieza urbana, sino que también ayudará a combatir la proliferación de ratas y el vertido ilegal de basura, problemas históricos en la ciudad.

Con este plan, la administración busca transformar gradualmente el paisaje urbano de Nueva York, pasando de un sistema tradicional de bolsas en la calle a uno completamente contenerizado en los próximos cinco años.

Si bien el proyecto piloto inicial en West Harlem ha arrojado buenos resultados durante los últimos 10 meses, incluso a lo largo de un invierno frío y nevado, de acuerdo con un comunicado de la Ciudad de Nueva York “la administración anterior se negó a financiar o planificar su expansión”.

El compromiso anunciado este viernes traza la hoja de ruta para lograr la contenerización total de los residuos en toda la ciudad.

El proyecto piloto inicial en West Harlem utilizó aproximadamente 1,100 contenedores Empire Bins para almacenar los residuos generados por escuelas, así como por edificios residenciales de alta densidad y algunos de densidad media.

El servicio de recolección está a cargo de camiones automatizados de carga lateral, los cuales el DSNY logró encargar y recibir años antes de lo previsto gracias a fabricantes de Turín (Italia), y de Hicksville y Brooklyn (Nueva York).

¿A dónde irán los contenedores?

Distrito Comunitario 8 de Brooklyn (Prospect Heights, Crown Heights, Weeksville)

Distrito Comunitario 2 del Bronx (Hunts Point, Longwood)

Distrito Comunitario 5 del Bronx (University Heights, Mount Hope, Morris Heights, Fordham Heights)

Distrito Comunitario 2 de Manhattan (West Village, SoHo, Little Italy, Greenwich Village, Nolita)

Distrito Comunitario 2 de Queens (Sunnyside, Hunters Point, Woodside)

Distrito Comunitario 1 de Staten Island (North Shore)

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