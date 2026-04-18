María Corina Machado pidió a los migrantes venezolanos prepararse para regresar a su país

La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó este sábado desde Madrid a los venezolanos a prepararse para el “regreso a casa” y a organizarse de cara a una nueva etapa de transición política, durante un acto multitudinario en la Puerta del Sol.

Ante miles de asistentes, en su mayoría migrantes venezolanos, Machado sostuvo que el encuentro marca el inicio de un proceso que, según afirmó, conducirá al retorno al país. “Hoy estamos iniciando el regreso a casa”, expresó.

También envió un mensaje a quienes permanecen en Venezuela: “Que se preparen, porque para allá vamos”.

Durante su intervención, la dirigente describió la jornada como un punto de inflexión para una comunidad golpeada por la migración forzada. Señaló que no hay otra generación que valore tanto la cercanía con su país, en referencia a los millones de venezolanos que han salido en los últimos años.

Machado también aseguró que el país entrará en una etapa en la que “nunca más volverá a poner su pie una tiranía”, y calificó la concentración como un “momento histórico” en el que, dijo, el reclamo de libertad de Venezuela se hizo sentir fuera de sus fronteras.

El acto estuvo marcado por consignas como “libertad”, “elecciones” y “María Corina presidenta”, además de presentaciones musicales que animaron a los asistentes durante varias horas bajo altas temperaturas, que provocaron algunos desmayos.

Machado destacó el papel de Madrid como uno de los principales puntos de encuentro de la diáspora en Europa.

En su discurso, insistió en la necesidad de reunificar al país y superar divisiones. Afirmó que uno de sus principales retos ha sido conectar a quienes emigraron con los que permanecen en Venezuela, y defendió que todos sean reconocidos simplemente como ciudadanos.

Hasta ahora las autoridades venezolanas no han fijado una fecha para comicios. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, señaló que no era prioritario definir un cronograma electoral.

La actividad en la Puerta del Sol fue el evento central de la visita de Machado a España, que comenzó el viernes con reuniones con dirigentes del Partido Popular y Vox, así como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

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