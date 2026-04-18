Piloto muere tras escalofriante accidente múltiple en las 24 horas de Nurburgring

El piloto finlandés Juha Miettinen murió este sábado como consecuencia de las graves heridas sufridas en un accidente múltiple ocurrido en el circuito Nordschleife, durante la primera carrera clasificatoria para las 24 Horas de Nürburgring, una de las competencias de resistencia más exigentes del calendario internacional.

En la misma jornada también participaba el neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Según informó la dirección de carrera a través de un comunicado oficial, el accidente se produjo en las primeras vueltas e involucró al menos a siete vehículos.

A raíz de la magnitud del impacto, la prueba fue interrumpida de inmediato y posteriormente cancelada para permitir el despliegue de los equipos de rescate y asistencia médica.

BATIDA FORTE E CAÓTICA EM NÜRBURGRING! 💥 Uma bandeira vermelha paralisou a etapa da NLS e o GRANDE PRÊMIO foi buscar o replay nas onboards disponíveis da categoria. A imagem é travada, infelizmente, mas é possível perceber o momento do acidente com múltiplos carros acontecendo.… pic.twitter.com/e9HhQELYRV — Grande Prêmio (@grandepremio) April 18, 2026

Paramédicos no lograron salvar la vida del piloto

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los paramédicos no lograron salvar la vida de Miettinen, piloto aficionado de 66 años, quien competía a bordo de un BMW 325i con el número 121. El piloto fue trasladado al Centro Médico del circuito, donde falleció tras resultar infructuosos los intentos de reanimación.

En tanto, los otros seis corredores implicados fueron derivados al Centro Médico y a hospitales cercanos para controles preventivos. De acuerdo con el parte oficial, ninguno presenta heridas de gravedad.

La organización precisó que “un total de siete vehículos estuvieron involucrados en la colisión múltiple” y que las tareas de rescate se desarrollaron de inmediato, mientras se aguarda por mayores precisiones sobre la dinámica del accidente.

Las autoridades confirmaron que la carrera no se reanudará durante la jornada del sábado. Asimismo, se anunció que este domingo, antes de la largada prevista para las 13, se realizará un minuto de silencio en homenaje al piloto fallecido.

Desde la organización de las 24 Horas de Nürburgring expresaron sus condolencias y acompañamiento a la familia de Miettinen en este difícil momento.

The FIA is sad to learn of the passing of Juha Miettinen following an incident in today’s first race of the ADAC 24h Nürburgring Qualifiers.



Our thoughts are with his family and friends and everyone involved in the event. pic.twitter.com/J1Jd4jrYXk — FIA (@fia) April 18, 2026

Quién era Juha Miettinen

Juha Miettinen era un piloto con experiencia en competencias de resistencia y categorías de turismo en Europa, donde había desarrollado gran parte de su carrera deportiva.

Habitual participante en pruebas de larga duración, se destacó por su constancia y conocimiento de circuitos complejos como el Nordschleife, conocido como el “Infierno Verde” por su dificultad técnica y extensión.

A lo largo de los años, había formado parte de distintos equipos privados y proyectos dentro del automovilismo amateur y semiprofesional, consolidándose como un corredor respetado dentro de ese ámbito. Su participación en las clasificatorias para las 24 Horas de Nürburgring representaba uno de los desafíos más importantes de su temporada.

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