Max Verstappen sacude la Fórmula 1 al revelar posible retiro a final de la temporada

Max Verstappen ha causado un terremoto mediático que ha sacudido este domingo a toda la Fórmula 1 al revelar que se encuentra deshojando la margarita y pensando en retirarse con tan solo 28 años al final de esta temporada.

En una entrevista publicada este domingo con el medio británico BBC, Verstappen confesó que está meditando un retiro anticipado al final de esta temporada.

Las declaraciones llegan luego de que el neerlandés finalizara séptimo en el Gran Premio de Japón. El piloto reveló que no está disfrutando correr en las pistas.

“Estoy comprometido al 100 % y lo intento seguir dando, pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando”, reflexionó.

“En lo personal, estoy muy contento. También hay que esperar a que lleguen las 24 carreras. Esta vez son 22, pero normalmente son 24. Y entonces uno se pregunta: ¿merece la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia viendo más a mis amigos cuando no estoy disfrutando de mi deporte?“, analizó.

Posteriormente, en medio de su declaración, Verstappen buscó rebajar el tono para restar impacto a un retiro temprano a los 28 años y recordó que aún tiene vínculo con Red Bull por dos temporadas más.

“Tengo otros muchos proyectos que me apasionan. Si parase, no significaría que me quedara parado. No quiero que la gente se sienta mal por mí”, insistió.

El piloto neerlandés terminó condicionando su estadía en la Fórmula 1 con el nuevo paquete de normas de esta temporada. Según Verstappen, todo dependerá de la calidad del reglamento.

“Mi contrato va hasta 2028, pero dependerá de las nuevas normas de 2026 y de si son agradables y divertidas. Si no lo son, no me veo aguantando”, aseguró.

Max Verstappen se ha expuesto mediáticamente por segunda vez esta semana. El pasado jueves expulsó a un periodista inglés del ‘Hospitality de Red Bull’ como represalia por una pregunta que le hizo en Abu Dhabi 2025.

La de 2026 representa la temporada número 13 en la Fórmula 1. Hasta ahora, Verstappen ha logrado 71 victorias, 48 poles y 127 podios.



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