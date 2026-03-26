Checo Pérez responde críticas de Mario Andretti: “Estamos rindiendo a un nivel muy alto”

El mexicanoSergio ‘Checo’ Pérez, quien transcurre su décima quinta temporada en la Fórmula 1, no dejó pasar los comentarios de Mario Andretti en el podcast Drive to Wynn, donde el estadounidense cuestionó el ritmo de sus pilotos titulares calificándolos de “oxidados” y “demasiado cautelosos”.

“Para ser honesto, creo que hemos estado rindiendo en un nivel muy alto“, sentenció el tapatío ante los medios internacionales. Pérez fue enfático al señalar que su adaptación al nuevo proyecto de la escudería número 11 ha sido inmediata: “Al regresar, estuve al ritmo en un par de días. Estoy en un buen lugar en lo que respecta a mi conducción”.

Pérez defendió su desempeño en las primeras rondas de 2026, destacando que los números no reflejan el potencial real debido a incidentes ajenos a su pilotaje. “Estuve muy contento con mi fin de semana en Melbourne, especialmente mi primera clasificación. En carrera tuvimos escenarios diferentes y sufrimos mucho daño”, explicó el mexicano.

Sobre el Gran Premio de Shanghái, ‘Checo’ reiteró que no ha tenido un “fin de semana completo” debido a problemas técnicos y toques en pista que mermaron el rendimiento del Cadillac. Para el piloto, el enfoque de Andretti sobre la “cautela” de los volantes ignora los desafíos de un paquete técnico que aún está en fase de desarrollo.

Más allá de las percepciones personales, Pérez puso el dedo en la llaga sobre los problemas reales que enfrenta el equipo estadounidense en su año de debut. Al ser cuestionado sobre las áreas de mejora, su respuesta fue directa: “En todas partes”.

El factor “Piloto Estadounidense”

Cabe recordar que Mario Andretti fue uno de los principales promotores de que Cadillac debutara con al menos un piloto estadounidense en sus filas. La elección de la experiencia de Pérez y Bottas por parte de la directiva parece seguir siendo un punto de fricción con el veterano campeón, quien insiste en que al equipo le falta carga aerodinámica y estabilidad trasera, información que, según él, recibe constantemente de ambos pilotos.

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