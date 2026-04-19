Acusación en NY: Mujer quema su vivienda e intenta culpar a falso intruso

Una mujer de la ciudad de Nueva York supuestamente prendió en fuego su apartamento en Tribeca y posteriormente trató de culpar a un ladrón en un extraño acto de incendio provocado.

Identificada como Aila Balic, de 30 años, aseguró que un delincuente intentó incendiar su vivienda en el número 14 de la calle Murray con cócteles Molotov cuando llamó a las autoridades poco antes de las 8:30 de la mañana del viernes.

De acuerdo con la denuncia penal, la mujer se encontraba encerrada en el apartamento cuando se apersonó la policía, mientras un pequeño incendio ardía y el aire alrededor se llenaba de humo.

Las llamas fueron rápidamente sofocadas y Balic fue sacada de su casa en una camilla y trasladada a un hospital para ser evaluada, informó New York Post.

No obstante, los funcionarios hallaron una botella de enjuague bucal con un trapo en su interior y ninguna señal de que la entrada hubiese sido forzada al apartamento del tercer piso. Uno de los oficiales se percató además de que Balic tenía quemaduras y hollín en sus manos, dice la denuncia.

En este sentido, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), un inspector de bomberos determinó que el incendio parecía haber sido provocado intencionadamente.

Los residentes del edificio expresaron que no sabían mucho sobre Balic, pero creen que vive en el apartamento con su pareja.

La mujer fue acusada de incendio provocado y de poner en peligro la vida de otras personas de manera imprudente; se presentó ante un juez el viernes en la noche. Balic se declaró inocente y pagó una fianza de $5,000 dólares, de acuerdo con los registros judiciales.

El representante del FDNY manifestó que todavía no se ha completado el informe preliminar de incendio en cuestión.

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