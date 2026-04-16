Mujer pirómana incendió 3 propiedades en 10 minutos en Queens, Nueva York: acusación

Shaniqua Fort, una mujer sin hogar de 36 años, fue capturada y acusada de provocar tres incendios en Queens, dejando tres personas heridas en un edificio que alberga un restaurante.

Además al parecer inició fuegos en el exterior de una sinagoga y una funeraria cercanas a las avenidas Flushing y Grand en Maspeth, alrededor de las 9:00 p.m. del lunes., informó la Policía de Nueva York.

Fort enfrenta tres cargos de intento de homicidio involuntario, así como acusaciones por agresión, incendio provocado, daños a la propiedad y hurto menor, a raíz de los tres ataques incendiarios. Fue arrestada poco después de haber iniciado los incendios, pero no portaba ningún documento consigo. Según NYPD, a los agentes les tomó cierto tiempo lograr identificarla y formularle los cargos correspondientes.

Una fuente policial reveló a Daily News que la sospechosa utilizó un líquido inflamable para iniciar los fuegos. Su supuesta arremetida comenzó cuando provocó un incendio en el interior de “888 Kitchen”, un restaurante chino ubicado en Flushing Ave., cerca de 61st St. Las llamas se propagaron rápidamente hacia el 2do piso, dejando atrapados en el interior de un apartamento a un joven de 26 años y a una mujer de 27.

El hombre sufrió heridas en la mano al romper a puñetazos una ventana para poder escapar del fuego, informó la policía. La mujer, por su parte, se lastimó la pierna al saltar desde la ventana hacia la calle. Los paramédicos trasladaron a ambos al Hospital Elmhurst, donde se esperaba que se recuperaran de sus lesiones. Un bombero también resultó herido mientras combatía el incendio, el cual fue extinguido en un lapso de 20 minutos.

Mientras tanto, Fort se dirigió hacia el oeste por Flushing Ave. para iniciar una serie de pequeños incendios en la basura: primero frente a la Funeraria D’Angelo, cerca de la calle 65th St, para luego culminar su racha piromaníaca en Grand Ave., frente al Maspeth Jewish Center, situado a unas tres cuadras de distancia.

Esos dos incendios fueron sofocados con rapidez y los daños resultaron mínimos, señaló la policía. Los agentes lograron interceptar a Fort tras el tercer incendio. Desde el primero hasta el último, la supuesta violenta arremetida de la sospechosa se prolongó por poco más de 10 minutos.

No quedó claro de inmediato el motivo por el cual eligió esos tres lugares específicos como objetivos de sus ataques. El concejal Phil Wong, demócrata por Maspeth, declaró que Fort padecía un “trastorno emocional”. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Más tarde esa misma noche una anciana inmigrante de 80 años y su hijo de 59 perdieron la vida en un incendio que arrasó el apartamento que compartían en Brooklyn (NYC). En marzo Kenneth Roberts y su hijo Mekhi de 12 años perdieron la vida en un incendio ocurrido en un edificio de apartamentos en Long Island (NY).

Incendios provocados

La semana pasada Román Amatitla fue arrestado como sospechoso de haber iniciado a propósito un fuego que cobró la vida de tres adultos y una bebé en un edificio ilegal en Queens (NYC).

El mes pasado Narinder Singh y su hijo Jawahar Singh, dueños de una imprenta en Queens (NYC), fueron acusados de haber quemado su negocio tras ser desalojados por su casero, según la fiscalía federal. También en marzo Aljo Mrkulic fue sentenciado por asesinar a su novio Christopher Rodríguez, apuñalándolo más de 120 veces y luego quemar su cuerpo, creando un incendio que dejó a cientos de vecinos sin hogar en East Harlem (NYC).

En diciembre William Ahle, hombre de 70 años que dijo a las autoridades que había corrido a salvar a su vecina de un incendio, fue acusado de haberlo provocado en Fanwood, Nueva Jersey. En junio de 2025 un incendio que arrasó un edificio de apartamentos en Brooklyn fue provocado por un ocupante furioso que afirmó que otro inquilino ilegal le había robado dinero, según NYPD.

En abril de 2025 Harry Torres fue arrestado y luego confesó haber iniciado un fuego que dañó tres viviendas en Staten Island (NYC) y amenazó la vida de una vecina anciana. En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn (NYC) mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro.

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