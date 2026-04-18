Incendio arrasa varios edificios en Newark: casi 60 personas sin hogar y seis bomberos heridos

Un incendio de gran magnitud registrado la noche del viernes en el barrio Ironbound de Newark, en Nueva Jersey, dejó a decenas de personas sin hogar y a seis bomberos heridos, tras propagarse rápidamente entre varios edificios residenciales y comerciales.

El fuego se inició alrededor de las 22:30 en un inmueble comercial ubicado en el 196 de la calle Jefferson y se extendió con rapidez a edificaciones cercanas, afectando al menos cuatro direcciones adicionales —194, 192, 190 y 188—, de acuerdo con ABC 7 New York.

Más de 100 bomberos participaron en las labores para controlar las llamas, que tardaron varias horas en ser sofocadas. El incendio fue contenido completamente hacia las 3:24 de la madrugada, tras cerca de cinco horas de trabajo continuo.

Seis bomberos resultaron heridos durante la emergencia y fueron trasladados al Hospital Universitario. Las autoridades indicaron que las lesiones no ponen en riesgo sus vidas, según declaraciones del director de Seguridad Pública de Newark, Emanuel Miranda, citadas por el medio.

Aunque no se reportaron víctimas entre los residentes, el siniestro obligó a desalojar a 59 personas, muchas de las cuales perdieron sus viviendas. PIX11 señaló que varias familias regresaron al lugar la mañana del sábado para recoger las pocas pertenencias que lograron salvar, mientras caminaban por la acera con bolsas plásticas.

Testigos relataron la rapidez con la que se propagó el fuego. “Empecé a ver humo saliendo del edificio… había familias y perros saliendo, muchos niños”, contó José Marte a PIX11. Otro vecino, Douglas Gámez, describió cómo las llamas rompían ventanas y avanzaban entre los pisos en cuestión de minutos.

Algunos residentes apenas tuvieron tiempo de escapar. Una mujer dijo al medio que solo logró tomar a sus dos hijas antes de salir, sin siquiera poder ponerse los zapatos. Otros vecinos señalaron que debieron evacuar por la densa nube de humo que cubrió la zona.

La Cruz Roja Americana y la Oficina de Gestión de Emergencias de Newark activaron un operativo de asistencia para los afectados. Según ABC 7 New York, voluntarios brindaron ayuda financiera de emergencia a 28 personas de nueve familias para cubrir alojamiento temporal, alimentos y otras necesidades básicas.

La causa del incendio permanece bajo investigación por parte de la Unidad de Incendios Provocados del Departamento de Seguridad Pública de Newark.

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