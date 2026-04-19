Despiden a reportera de NFL Crissy Froyd por burlarse de Dianna Russini y sus fotos con coach de New England Patriots

El escándalo por las fotos comprometedoras del entrenador de New England Patriots, Mike Vrabel, con Dianna Russini, sigue generando consecuencias. Ahora, la reportera de NFL Crissy Froyd fue despedida de USA Today Sports luego de criticar a su colega.

Froyd fue relevada de su cargo luego de celebrar públicamente la renuncia de Dianna Russini a ‘The Athletic’ por su escándalo fotográfico con el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel. Así lo anunció el medio en un comunicado.

“USA TODAY Sports ha terminado su relación de contratista con Crissy Froyd con efecto inmediato. Sus declaraciones recientes no reflejan nuestro compromiso con el profesionalismo o defienden nuestros principios de conducta ética”, dijo el medio en un comunicado el pasado jueves.

"USA TODAY Sports has ended its contractor relationship with Crissy Froyd effective immediately. Her recent statements do not reflect our commitment to professionalism or uphold our principles of ethical conduct." pic.twitter.com/lAkOIwuc5G — USA TODAY Sports (@usatodaysports) April 16, 2026

Froyd respondió a la noticia de su despido en una declaración a Page Six asegurando que no se arrepiente de sus comentarios.

“Me cuesta entender el posicionamiento aquí después de que se publicó eso, pero aparentemente yo, como contratista independiente, no puedo hacer mis propias declaraciones en mis propias cuentas de redes sociales”, cuestionó.

Cuando Dianna Russini publicó el comunicado de su renuncia a ‘The Athletic’ en X, Froyd contestó con un duro comentario que finalmente le costó su puesto de trabajo.

“Estoy segura de que te dijeron que presentaras esto o que te despedirían en su lugar. No dejes que la puerta te golpee al salir. Sabemos quién eres realmente y qué has estado haciendo durante años. Hace tanto daño a las mujeres en el deporte que han hecho las cosas de la manera correcta”, escribió en X.

I’m sure you were told to submit this or that you’d get fired instead.



Don’t let the door hit you on the way out. We know who you really are and what you’ve been up to for years. It does so much detriment to women in sports who have done things the right way. https://t.co/dswaHZjIHL — Crissy Froyd (@crissy_froyd) April 14, 2026

Días antes de la renuncia, la periodista de ‘The Athletic’ fue suspendida de su empleo mientras avanzaba una investigación para esclarecer la polémica.

La renuncia de Russini se da a menos de una semana de que Page Six y ‘The New York Post’ publicaran unas fotografías en las que aparece la reportera junto al coach de New England Patriots, Mike Vrabel, en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de Shake Shack, desde 2020.



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