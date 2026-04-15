Dianna Russini, reportera de NFL, renunció al NYT tras polémicas fotos con Mike Vrabel, coach de los Patriots

Una de las últimas polémicas que ha sacudido a la NFL pica y se extiende. Al final de la jornada del pasado martes, la reportera de la NFL Dianna Russini renunció al ‘New York Times’, propietario del medio deportivo ‘The Athletic’.

Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, Russini aseguró que no desea formar parte del escándalo mediático y por este motivo presentó su carta de renuncia a ‘The Athletic’ meses antes de que su contrato expirara.

“Este frenesí mediático se está adelantando sin tener en cuenta el proceso de revisión que ‘The Athletic’ está tratando de completar. Continúa escalando, alimentado por repetidas filtraciones, y no tengo ningún interés en someterme a una investigación pública que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesto a aceptar”, explicó.

“En lugar de permitir que esto continúe, he decidido dar un paso a un lado ahora, antes de que mi contrato actual expire el 30 de junio. Lo hago no porque acepte la narrativa que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más oxígeno o a dejar que me defina a mí o a mi carrera”, añadió.

En este sentido, Russini agradeció a ‘The Athletic’ por apoyarla “inequívocamente” desde el momento que estalló la polémica por la publicación de las imágenes.

La renuncia de Russini se da a menos de una semana de que Page Six y ‘The New York Post’ publicaran unas fotografías en las que aparece la reportera junto al coach de New England Patriots, Mike Vrabel, en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

Días antes de la renuncia, la periodista de ‘The Athletic’ fue suspendida de su empleo mientras avanzaba una investigación para esclarecer la polémica.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de Shake Shack, desde 2020.

El lenguaje corporal visto en las imágenes generó especulación sobre una relación extramatrimonial entre ambos.

Vrabel aclaró la polémica en una conversación con ‘The New York Post’ asegurando que las “fotos muestran una interacción completamente inocente”.

Russini también rompió el silencio sobre el escándalo y aclaró que las imágenes fueron sacadas de contexto y distorsionan lo que considera una dinámica profesional habitual.

“Las fotos no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con fuentes lejos de los estadios y otros lugares”, señaló.

No es la primera vez que Russini se ve envuelta en este tipo de escándalos. En 2015, poco después de que Dianna se incorporara a ESPN, Jessica McCloughan, esposa del entonces gerente general de los Washington Commanders, Scot McCloughan, la acusó públicamente de mantener una relación inapropiada con su marido.

Los posts publicados en X eran explícitos y muy específicos. En aquel momento, ESPN salió en defensa de Russini y la calificó como “una reportera excelente que nunca debería tener que someterse a comentarios tan vulgares”.

Tiempo después, Jessica McCloughan ofreció una disculpa pública y reconoció que sus propias afirmaciones habían sido “infundadas e inapropiadas”.



Sigue leyendo:

· Mike Vrabel, coach de los Patriots, aborda polémica por imágenes comprometedoras con reportera de la NFL

· New England Patriots resta importancia a la polémica de Mike Vrabel por fotos con reportera de la NFL

· Reportera de NFL suspendida del NYT por polémicas imágenes comprometedoras con Mike Vrabel, coach de los Patriots