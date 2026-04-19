Estrella de la WWE Bianca Belair anuncia su embarazo en pleno WrestleMania 42

La estrella de WWE, Bianca Belair, sufrió una lesión en WrestleMania 41, cuando se fracturó los dedos durante su combate. Ahora, la luchadora regresó a Wrestlemania 42 y sorprendió anunciando su embarazo.

Belair había vuelto a la WWE en julio luego de su recuperación para hacer de árbitra invitada en Evolution, en el duelo entre Jade Cargill y Naomi. Desde entonces, Belair había estado ausente de la programación de WWE hasta su reaparición el pasado sábado en WrestleMania 42.

La luchadora apareció como una de las sorpresas de WrestleMania 42 después de que John Cena anunciara que más de 50.800 fans asistieron al evento.

Belair salió por la rampa y reveló al universo de la WWE que estaba embarazada de su primer hijo. “No es WrestleMania sin algunas sorpresas, ¿verdad? Entonces, John, creo que necesitamos agregar uno más a la lista de asistencia”, dijo.

Será el primer hijo de la tres veces campeona femenina, quien está casada con el luchador de la WWE, Montez Ford. Los dos están casados desde 2018.

Belair es la madrastra de los dos hijos de Ford. Mientras que el hijo de Belair y Ford es el primero de la pareja. “Esto significa el mundo para mí”, escribió en una publicación en Instagram.

Todo lo que pasó en el primer día de WrestleMania 42

The Usos y LA Knight vencieron a Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed. Tras el combate, Logan Paul atacó a Speed, pero los Usos y Knight hicieron el salve y Speed terminó aplicando un splash sobre Paul.

Por su parte, Jacob Fatu derrotó a Drew McIntyre en un combate violento y sin reglas. Asimismo, Paige & Brie Bella ganaron los títulos, marcando el regreso de Paige a WWE tras 8 años. Nikki Bella no pudo competir y Paige tomó su lugar, recibiendo una ovación enorme.

Becky Lynch derrotó a AJ Lee para convertirse en la nueva campeona. Por otro lado, Gunther venció a Rollins, con interferencia decisiva de Bron Breakker, quien regresó corriendo toda la rampa para aplicar una lanza brutal.

Liv Morgan derrotó a la chilena Stephanie Vaquer para coronarse nueva campeona. El momento estelar llegó cuando Cody Rhodes retuvo el Campeonato Indiscutido de WWE ante Randy Orton en un combate intenso, sangriento y lleno de interferencias.

Inicialmente, Pat McAfee atacó a Cody antes de que sonara la campana. Posteriormente, Jelly Roll intervino para neutralizar a McAfee con un codazo sobre la mesa.

Al final, Cody logró la victoria, pero Orton no terminó ahí: después del combate, pateó a Cody y posó con el título. Luego, en redes sociales, la WWE informó que Rhodes se estaba recuperando del golpe en el ojo.



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