Hombre va a prisión por fraude de $1.5 millones con tarjetas SNAP y beneficios EBT

Un hombre de Chicago fue sentenciado a más de cuatro años de prisión tras participar en un esquema fraudulento con beneficios del programa SNAP, luego de obtener ilegalmente más de $1.5 millones entre 2018 y 2023.

David Quinones recibió una condena de cuatro años y cuatro meses de cárcel por un cargo federal de fraude electrónico, después de que autoridades determinaran que convencía a beneficiarios de SNAP para intercambiar sus tarjetas EBT –también conocidas como Link cards– por dinero en efectivo y otros objetos de valor.

Cómo operaba el fraude

Según la investigación, Quinones obtenía las tarjetas o acceso a sus fondos a cambio de efectivo, y posteriormente utilizaba esos beneficios para comprar productos en comercios autorizados.

Después revendía la mercancía para quedarse con ganancias personales, generando así un fraude millonario contra el programa de asistencia alimentaria.

Medios estadounidenses reportaron que el monto total obtenido de forma fraudulenta superó los $1.5 millones.

Qué es SNAP y por qué el fraude se castiga

El programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) ayuda a millones de familias de bajos ingresos a comprar alimentos básicos en Estados Unidos mediante tarjetas electrónicas EBT.

El tráfico o intercambio de beneficios por efectivo está prohibido por la ley federal, sin importar el motivo por el que se haga.

Aunque algunos casos surgen porque personas necesitan dinero inmediato para cubrir gastos básicos, también existen reportes de uso ilegal relacionado con compra de drogas, armas u otras actividades criminales.

Qué tan común es este delito

El Cato Institute ubicó el intercambio de beneficios por efectivo entre las principales formas de fraude dentro del programa, aunque señaló que una modalidad aún más común involucra a comerciantes que cambian beneficios por dinero.

Sin embargo, datos oficiales indican que el fraude representa una proporción relativamente pequeña frente al tamaño total del programa.

El análisis más reciente citado, correspondiente al periodo 2012-2014, estimó que solo 1.5% de los beneficios canjeados fueron traficados de forma ilegal.

La historiadora alimentaria Emelyn Rude también señaló en un repaso histórico que estos casos han sido poco frecuentes y venían disminuyendo durante la década de 2010.

Las sanciones pueden ser severas

Especialistas legales explican que las consecuencias dependen del monto involucrado.

Una primera infracción suele derivar en una descalificación de un año del programa SNAP.

La segunda puede significar dos años sin acceso al beneficio, y una tercera falta puede provocar una expulsión permanente.

Además, fraudes de gran escala pueden terminar en multas elevadas y prisión. Incluso traficar beneficios por montos de $500 o más puede derivar en sentencia carcelaria.

Otro peligro: robo de beneficios con clonación

Las autoridades también advierten sobre otro problema creciente: el robo de fondos mediante dispositivos conocidos como skimmers, instalados en lectores de tarjetas.

Estos aparatos copian la información de tarjetas antiguas con banda magnética. Una mujer en California perdió más de $4,000 en beneficios por este método y solo recuperó $580, debido a límites legales federales.

Cómo proteger la tarjeta EBT

Expertos recomiendan rechazar ofertas para cambiar beneficios por efectivo, ya sea en persona o en internet.

También sugieren cambiar a tarjetas con chip y PIN cuando estén disponibles, revisar frecuentemente la cuenta EBT y reportar cargos sospechosos de inmediato ante la oficina local de SNAP o líneas oficiales de denuncia.

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